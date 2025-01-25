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09:08, 25 января 2025

Контрактник осужден в Нальчике за оставление части

Военный в зале суда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к семи годам заключения военнослужащего-контрактника Петра Харламова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Петр Харламов 7 июня 2023 года самовольно оставил воинскую часть и проживал у родственников, пока до 16 мая 2024 года его не обнаружили сотрудники военной комендатуры. Затем Харламов 29 сентября 2024 года не явился в воинскую часть, дислоцированную в Моздоке, а затем сам явился в нее 5 ноября 2024 года.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал контрактника виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда 24 января на его сайте.

Комментариев от представителей Петра Харламова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Мурата Хапова, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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