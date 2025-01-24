Бывший вице-мэр Ставрополя возвращен в колонию

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Кассационный суд отменил решение о смягчении наказания Андрею Уткину, осужденному за организацию двойного убийства.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года суд удовлетворил ходатайство Андрея Уткина о замене ему неотбытой части наказания на принудительные работы. Прокуратура оспорила это решение, однако Ставропольский краевой суд оставил его в силе.

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин "возвращен в места лишения свободы для дальнейшего отбытия наказания", сообщила на своем сайте прокуратура Ставропольского края.

Этому предшествовало обращение краевой прокуратуры в кассационную инстанцию. "Постановлением Пятого кассационного суда общей юрисдикции доводы прокурора удовлетворены, постановления судов первой и апелляционной инстанций отменены. В настоящее время материал возвращен на новое рассмотрение в районный суд", - говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2022 года суд приговорил Андрея Уткина к 12,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в организации двойного убийства. По версии следствия, в декабре 2004 года Андрей Уткин организовал убийство двоих мужчин, которых считал причастными к покушению на него. Он договорился с высокопоставленным силовиком, что этих людей доставят на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.

На заводе исполнители убийства пытали одного из двух мужчин паяльной лампой, требуя сознаться в причастности к покушению на Уткина. Когда он признался, его убили, как и второго мужчину. Позднее исполнители преступления были осуждены.

Покушение на Уткина состоялось в 2004 году. Он остался жив, так как взрывное устройство возле его дома сработало позже, чем планировалось. По версии следствия, целью организаторов покушения было имущество, принадлежавшее одной из фирм Уткина.

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