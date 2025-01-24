RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:18, 24 января 2025

Бывший вице-мэр Ставрополя возвращен в колонию

Андрей Уткин. Фото: дума Ставропольского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд отменил решение о смягчении наказания Андрею Уткину, осужденному за организацию двойного убийства.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года суд удовлетворил ходатайство Андрея Уткина о замене ему неотбытой части наказания на принудительные работы. Прокуратура оспорила это решение, однако Ставропольский краевой суд оставил его в силе.

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин "возвращен в места лишения свободы для дальнейшего отбытия наказания", сообщила на своем сайте прокуратура Ставропольского края.

Этому предшествовало обращение краевой прокуратуры в кассационную инстанцию. "Постановлением Пятого кассационного суда общей юрисдикции доводы прокурора удовлетворены, постановления судов первой и апелляционной инстанций отменены. В настоящее время материал возвращен на новое рассмотрение в районный суд", - говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2022 года суд приговорил Андрея Уткина к 12,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в организации двойного убийства. По версии следствия, в декабре 2004 года Андрей Уткин организовал убийство двоих мужчин, которых считал причастными к покушению на него. Он договорился с высокопоставленным силовиком, что этих людей доставят на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.

На заводе исполнители убийства пытали одного из двух мужчин паяльной лампой, требуя сознаться в причастности к покушению на Уткина. Когда он признался, его убили, как и второго мужчину. Позднее исполнители преступления были осуждены.

Покушение на Уткина состоялось в 2004 году. Он остался жив, так как взрывное устройство возле его дома сработало позже, чем планировалось. По версии следствия, целью организаторов покушения было имущество, принадлежавшее одной из фирм Уткина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:58, 24 января 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
14:03, 24 января 2025
Силовики в Кабардино-Балкарии заподозрили гражданку Украины в финансировании терроризма
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
13:09, 24 января 2025
Подозреваемые в похищении военных задержаны в Ростовской области
12:17, 24 января 2025
1
 Дело об избиении незрячей девушки начато в Анапе
11:50, 24 января 2025
1
 Летчик задержан в Краснодаре по подозрению в госизмене
Все события дня
Новости
Мужчина в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:08, 24 января 2025
Близкие заявили о фабрикации уголовного дела против жителя Чечни
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Александр Аксенов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского округа от 22.12.24, https://t.me/sovetskiigo/12306
00:11, 23 января 2025
Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции
Подсудимые. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
20:46, 22 января 2025
Четыре жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
13:20, 22 января 2025
Двое военнослужащих со Ставрополья убиты на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Все блоги
Справочник
Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
24 января 2025, 13:21
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.instagram.com/apsnyhabar/reel/DCO7MhwoIG1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 января 2025, 10:38
Абхазский предприниматель лишен гражданства России

Выставка ко дню памяти жертв Холокоста. Одно из произведений Щукина. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
24 января 2025, 08:34
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
23 января 2025, 13:44
Айтадж Тапдыг отказано в переводе под домашний арест

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше