Передача в суд дела о вырубке сосен в "Приэльбрусье" стала прецедентом

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Специалисты сочли уникальным случаем доведение до суда уголовного дела о незаконной вырубке деревьев в нацпарке "Приэльбрусье".

Как писал "Кавказский узел", 13 января полиция сообщила, что 39-летний житель села Исламей обвинен по уголовной статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Дело о вырубке деревьев на особо охраняемой территории нацпарка "Приэльбрусье" передано в суд, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина нанял двух человек, один из которых повалил 25 сосен в посёлке Терскол, а другой распилил их бензопилой. Нанятым работникам обвиняемый сообщил, что имеет разрешения на рубку леса. Полицейским он рассказал, что собирался использовать древесину для личных нужд. Ущерб государству оценен более чем в 6,2 млн рублей.

Передачу в суд дела о вырубке деревьев в национальном парке «Приэльбрусье» прокомментировали "Кавказскому узлу" руководитель Центра географических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН Елена Кюль и зампредседателя Межрегионального общественного экологического движения «Экология - жизнь» Галина Кярова.

Елена Кюль заметила, что ее сильно удивлило привлечение к суду за вырубку деревьев. «На моей памяти года как минимум с 2004-го не было случая, чтобы кого-то задерживали за рубку деревьев и дело доходило до суда», - пояснила она.

Часто пытаются замять дело

Передача такого дела в суд – редкость, подтвердила Галина Кярова. «Я о других таких делах не слышала. Проблема здесь в том, что в КБР [многие] люди друг другу родственники, и поэтому часто пытаются замять дело», - сказала она.

По словам Елены Кюль, ситуация с защитой лесов в регионе напряженная. «Я работала по всему Северному Кавказу, но такого безобразия, как у нас, не видела. Я недавно общалась с начальником научного сектора нацпарка Зулейхой Бадаевой – она просто в тихой панике: помимо строительства и вырубок сейчас через парк могут пройти линии электропередачи с вырубкой леса вокруг них. А в горах деревья выполняют защитную роль – если их срубить, начнется эрозия почвы, сели, лавины. И это еще не все. В Терсколе, к примеру, до недавнего времени не знали, что такое ветровалы, поскольку деревья задерживали ветры. А теперь из-за вырубки знают. Еще одна вещь – сокращаются леса и исчезают различные виды растений – только в районе Азау-Чегет исчезло свыше 50 видов растений», - рассказала географ.

В мае 2024 года активисты заявили, что в нацпарке "Приэльбрусье" вырублено несколько десятков сосен. В Эльбрусском районе ведется вырубка редких видов деревьев, указала тогда Елена Кюль. Юрист нацпарка возразил, что деревья упали во время сильного ветра, и пришлось их спиливать.

Площадь лесов в Кабардино-Балкарии сокращается, отметила Галина Кярова. Она подчеркнула,что нацпарк - не единственный в республике объект природного наследия, с которым есть большие проблемы. «В Нальчике есть знаменитый Атажукинский сад, так вот его недавно пытались вывести из перечня ООПТ [особо охраняемых природных территорий] и передать в частные руки, мотивируя это тем, что сад «нерентабельный», хотя такие объекты не могут быть рентабельными в принципе. Мы писали письма [главе республики Казбеку] Кокову, в администрацию президента, и этот процесс был остановлен», - рассказала она.

По мнению Елены Кюль, важна профилактика в виде усиления охраны национальных парков. «В нацпарке «Теберда» стоят шлагбаумы и егеря около них. И если у тебя нет разрешения от руководства парка, то они тебя не пропустят. Даже мне, когда я туда ездила в командировку, так же приходилось брать разрешение и стараться уложиться вовремя. Не уложишься – найдут, вытурят и оштрафуют. Подобная же охрана есть в Адыгее, в Сочинском нацпарке и даже в Кавказском биосферном заповеднике. И это было бы эффективно для «Приэльбрусья», - сказала она.

Напомним, нацпарк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75430 гектаров.

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