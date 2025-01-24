Аналитики поспорили о легитимности муниципальных выборов в Грузии

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Центризбирком Грузии назначил дату новых выборов в органы местного самоуправления. Муниципальные выборы могут служить источником легитимизации для «Грузинской мечты», но их назначение нельзя считать правомерным, указали эксперты.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме.

Центральная избирательная комиссия Грузии назначила на 4 октября выборы в органы местного самоуправления. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" решила провести выборы 4 октября по старому законодательству, в соответствии с которым проводились муниципальные выборы в 2017 году.

"В 2025 году выборы в органы самоуправления пройдут по всем правилам, согласно всем нормам, по которым были проведены выборы в органы местного самоуправления в 2017 году: то же число мажоритарных депутатов в соответствующей пропорции, с <избирательным> барьером в 4%. Будут соблюдены все те пункты, которые были в 2017 году. Другого решения с точки зрения результата не будет", - анонсировал в декабре прошлого года лидер парламентского большинства, состоящего из представителей "Грузинской мечты", Мамука Мдинарадзе.

Оппозиционные партии, требующие новых парламентских выборов, еще не обсуждали вопрос о муниципальных выборах. "Оппозиция пока не обсуждала эти выборы. Мы требуем новых выборов (в парламент) и законодательных изменений, необходимых для их проведения в свободной и справедливой среде. В повестке дня, помимо новых выборов, освобождение всех арестованных во время акций протеста с этим требованием. Неадекватно назначать эти (муниципальные) выборы в период тяжелейшего кризиса", - сказала представитель партии "За Грузию", бывший депутат парламента Теона Акубардия корреспонденту "Кавказского узла".

Назначением муниципальных выборов в период, когда в Грузии уже 57 дней подряд проводятся ежедневные акции протеста, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" хочет показать, что в стране ничего особенного не происходит и жизнь идет своим чередом, отметила она.

Вопрос легитимности новых муниципальных выборов для "Кавказского узла" прокомментировали конституционалист, председатель парламента созыва 2012-2016 годов Вахтанг Хмаладзе, руководитель неправительственной организации "Защити выборы", бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили и руководитель грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова, бывший депутат парламента Дмитрий Лорткипанидзе.

Вахтанг Хмаладзе обратил внимание, что дата выборов в органы местного самоуправления назначена с правовым нарушением – по закону дату выборов назначает президент Грузии, но президент Михаил Кавелашвили нелегитимен, в связи с чем есть сомнения в том, что оппозиция примет в них участие.

"Эти правовые проблемы могут быть решены только посредством проведения новых выборов в парламент. На что пока власти не идут, и неизвестно, как будут дальше развиваться процессы. У нас существует проблема легитимности фактической власти, и это источник всех тех проблем, которые сегодня возникают или завтра возникнут", - сказал он.

Леван Тархнишвили, в свою очередь, прогнозирует, что проведение муниципальных выборов не изменит положения правящей партии – введенные санкции и ухудшение экономической ситуации в стране сохранятся. По его словам, в текущей ситуации правящая партия не может изменить Конституцию из-за нехватки необходимого количества голосов и меняет только избирательное законодательство.

"Мажоритарная система в таких странах как наша помогает людям, приближенным к власти, и держит рычаги управления. То, что сейчас происходит – вне закона, потому что "Грузинская мечта" несколько раз нарушила Конституцию и законы Грузии: при проведении выборов, проведении первого заседания парламента без президента Грузии и проведении выборов президента страны без участия оппозиции. Они уже вышли за рамки закона и Конституции, никто эти выборы не признает, кроме таких стран как Венесуэла, Белоруссия и Россия", - сказал он.

Дмитрий Лорткипанидзе считает, что муниципальные выборы имеют огромное значение для легитимизации власти, но "Грузинская мечта" в этом "не очень сильно нуждается". На этих выборах могут появиться новые политические партии, состоящие из молодых людей, поскольку существующие оппозиционные партии, такие как "Лело" (лидер – Мамука Хазарадзе) и "Новые" (лидер – Ника Гварамия) – маргинальны.

"Власти всегда получают бонус, когда по избирательной системе баллотируются мажоритарии. Выдвижение кандидатов в мажоритарные депутаты зависит от: личного уважения к кандидату и его личного, материального капитала и поддержки правящей партии. Это всегда дает непревзойденный бонус. В Тбилисском сакребуло (орган местного самоуправления) 50 депутатов, из них 25 – мажоритарные. А по этой системе в результате выборов "Грузинская мечта" может получить больше половины мандатов – 60-65%", – сказал Лорткипанидзе. Аналитик пояснил, что кандидаты в мажоритарные депутаты выдвигают инициативные группы в составе не более пяти человек и зачастую выдвижение таких кандидатов проходит при поддержке властей.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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