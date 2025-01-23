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12:29, 23 января 2025

Аллея памяти погибших журналистов открыта в Махачкале

Аллея памяти погибших журналистов. Махачкала, 22 января 2025 года. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистское сообщество Дагестана длительное время добивалось открытия в Махачкале памятника в честь сотрудников СМИ, погибших при исполнении служебного долга.

Как информировал "Кавказский узел", еще в 2018 году участники ежегодного вечера памяти погибших журналистов в Махачкале указывали на необходимость установки памятника погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам СМИ.

Журналистское сообщество Дагестана длительное время добивалось открытия Аллеи памяти погибших журналистов. Памятник журналистам, погибшим при исполнении служебного долга, в Махачкале ранее планировалось установить рядом с Домом печати. Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов сообщил, что участок, на котором планировалось установить памятник, чиновники отдали под парковку многофункционального центра (МФЦ). На этом месте начались строительные работы, и журналисты требовали остановить их.

22 января в Махачкале открыто новое общественное пространство – сквер, названный Аллеей памяти погибших журналистов. Он расположен на территории площадью 5800 квадратных метров. В сквере обустроены пешеходные дорожки, пандусы, есть детская площадка, установлено освещение, есть скамейки, урны, посажены деревья и кустарники, рапортовал в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

"В память о погибших журналистах на этой локации будут посажены именные деревья. Несомненно, в реализации проекта будут задействованы горожане и журналистское сообщество", – добавил он.

Напомним, в Дагестане за 20 лет были убиты 20 журналистов, однако приговор вынесен лишь по одному делу. В их числе – заместитель главреда "Нового дела", корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев , который был убит 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы.

Адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", ранее указывал, что расследование убийства велось неэффективно и власти не приняли мер для защиты Ахмеднабиева, который сообщал об угрозах.

На "Кавказском узле" Ахмеднабиев работал в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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