Тимур Идалов подал иск против прокурора и начальника СИЗО

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Адвокат из Чечни Тимур Идалов обратился в суд с административным иском, требуя привлечь начальника отдела прокуратуры Москвы и начальника столичного СИЗО к ответственности за незаконное лишение его свободы.

Как писал "Кавказский узел", 21 января адвокат из Чечни Тимур Идалов был освобожден от принудительных работ, распоряжение о вступлении приговора в силу отозвано. Идалов попросил Верховный суд разрешить привлечь к ответственности судью, которая вынесла ему приговор. Сроки давности по делу уже истекли. Апелляционная жалоба Идалова на приговор поступила в Химкинский горсуд 16 января.

28 ноября 2024 года суд приговорил адвоката из Чечни Тимура Идалова к году и 11 месяцам принудительных работ и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью, признав виновным в угрозах прокурору. Лишение адвокатской практики стало наиболее суровой частью наказания Идалова. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря 2024 года Идалов вышел на свободу и обратился к судье Химкинского горсуда, указав на нарушения в своем деле.

Адвокат Тимур Идалов 21 января подал административный иск против начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Алексея Зязева и начальника ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Москве Игоря Кемпеля в Бабушкинский районный суд Москвы. Он обвиняет должностных лиц в незаконном лишении его свободы с 28 ноября по 27 декабря 2024 года.

В своем иске Идалов утверждает, что в течение месяца его незаконно удерживали под стражей, несмотря на вынесенный приговор, не предусматривающий лишение свободы. Согласно статье 311 УПК РФ, осужденный, находящийся под стражей, должен быть немедленно освобожден в зале суда, если приговор не предусматривает лишение свободы, однако судья Людмила Федорченко оставила меру пресечения в виде ареста до вступления приговора в законную силу.

По словам Идалова, это привело к его незаконному удержанию в СИЗО-4 до 27 декабря 2024 года, хотя суд утверждает, что приговор вступил в силу 14 декабря. Адвокат указывает, что прокуратура Москвы и руководство СИЗО-4 обязаны были инициировать его освобождение, но не предприняли никаких мер. «В России нет ни одного человека, содержащегося в СИЗО после осуждения к принудительным работам, за исключением меня», – заявил Идалов корреспонденту «Кавказского узла».

Он подчеркивает, что начальник СИЗО-4 Кемпель принял к исполнению незаконное решение суда, а прокурор Зязев не осуществил надзор за соблюдением законодательства. В иске адвокат требует признать действия начальника СИЗО-4 по удержанию его под стражей незаконными. Также он требует признать бездействие прокурора по надзору нарушающим его конституционные права, признать его право на реабилитацию, а также истребовать материалы личного дела из СИЗО, включая копию приговора.

Идалов добавил, что направил копии иска в прокуратуру и СИЗО-4. Дело будет рассмотрено в рамках административного судопроизводства, дата рассмотрения пока не назначена.

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