Жители Волгоградской области попросили оповещать о правилах действий при атаке

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Сирены системы оповещения, проверка которых проводилась сегодня в Волгоградской области, были слышны не во всех населенных пунктах. Жители сел и городов указали на необходимость информирования о наличии убежищ и правилах действий при атаке.

Как писал "Кавказский узел", на учениях в Волгограде экстренные службы отрабатывали сценарий разрушения 70% города, предложив жителям укрыться в убежищах. Пользователи соцсетей отметили, что убежищ в городе не хватает, а сигналы оповещений были слышны не во всем городе.

7 ноября 2022 года МЧС предупредило, что в рамках учений по гражданской обороне в Волгоградской области прозвучат сирены, а жители одной из многоэтажек в Волжском будут эвакуированы в подвал. Пользователи Telegram назвали запланированные учения "показухой", отметив, что далеко не все подвалы готовы к приему людей. Учения по гражданской обороне были проведены в Волгограде формально, а горожане не информированы о местоположении и состоянии убежищ, указала местная жительница в обращении к губернатору, призвав организовать ревизию укрытий.

Утром 22 января в районных центрах Волгоградской области проверили систему оповещения населения. Корреспондент «Кавказского узла» опросил жителей некоторых райцентров области. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь личные мнения его участников.

В райцентре Иловля сирены взвыли около 10 часов утра, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Алевтина Прохоренко. Женщина снимает квартиру на улице Буденного, проживает с сыном-студентом. Говорит, что оповещение было громким.

"Живем в Иловле уже год. Раньше я ничего подобного не слышала. Жутко, конечно, слышать такие звуки. Знаешь, что учебная тревога, но в душе все же непокой. Сразу за сына начинаешь переживать, за родителей", - рассказала Алевтина. По ее словам, она не знает, есть ли убежища в райцентре на случай атаки беспилотников. Она не видела никаких объявлений на этот счет.

Житель Иловлинского района Евгений Фролов подтвердил информацию об учебной тревоге в райцентре. В это время он находился на работе в соседнем селе. Звуки сирены не слышал. Но жена ему сообщила, что была испугана неожиданными резкими звуками.

"Она в магазине стояла в очереди. И тут такое. Говорит, аж присела от неожиданности. Вообще о таком надо заранее людей предупреждать. Может и инфаркт у стариков случиться", - возмутился мужчина.

В Волгоградской области 22 января взвоют сирены с сигналом «Внимание всем!» "Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие — включения будут учебными. При этом в самом Волгограде проверять систему оповещения населения в этот день не будут", - сообщило 16 января издание V1.

Фролов пояснил, что Иловля и населенные пункты в районе не подвергались атакам беспилотников. О наличии в райцентре бомбоубежищ он ничего не знает.

"Ничего не слышал про то, были ли тут атаки. А что тут атаковать? У нас нет оборонных предприятий. Из стратегических объектов — хлебопекарня, районная администрация с судом и бензозаправки. Вряд ли их будут атаковать. Ну разве что, собьют над городом пролетающий на Волгоград беспилотник. Но в этом случае вряд ли сирена сработать успеет", - высказал свое мнение Евгений Фролов.

Елена Чугунова работает продавцом в Волжском. Квартиру снимает на Пригородной улице райцентра Средняя Ахтуба. Живет там с мужем. Родители проживают в Астрахани.

"Я не слышала никаких сирен. У нас улица отдаленная. Утром я как раз на улице с соседкой разговаривала. Не было никаких сирен", - сообщила женщина.

Чугунова сказала корреспонденту, что видела в Волжском недалеко от своего магазина дом, на котором было написано «Бомбоубежище».

"В городе можно найти такое укрытие от бомбежки. В Средней Ахтубе ничего подобного не видела. Может, в поликлинике есть объявление, что можно у них в подвале укрыться. Надо посмотреть. А так погреба у людей в частном секторе и подвалы в многоквартирных домах. Там можно быстро спрятаться. Но я ни разу не слышала, чтобы было нечто подобное здесь", - сказала Елена.

Супруг Елены Олег также работает в Волжском на шиномонтажке. "Как надо действовать в случае атаки беспилотников или бомбежке нигде не объясняют и не учат. Надо на телевидении и на радио такие передачи специальные делать. Областное телевидение должно показывать места укрытий, бомбоубежища. На остановках нужно бетонные укрытия ставить в случае атаки. Нужно быть готовыми ко всему", - высказал свое мнение Олег.

В райцентре Котово сигналы учебной тревоги прозвучали между 8-00 и 8-30 мск. Временно безработный мужчина, представившийся Сергеем Константиновичем, сообщил корреспонденту, что возле школы №4 в микрорайоне Сирино "сирена не работала".

"Детей в школах, видимо, будут оповещать иными способами. Руководству позвонят. И спокойно детей в подвал направят. Правильно, не надо такими жуткими звуками школьников пугать", - сказал Сергей Константинович.

Женщина, представившаяся Ларисой, высказала свои опасения. "У нас нет бомбоубежищ, которые соответствуют новым реалиям. Судьба и за печкой найдет", - заметила женщина.

Один из участников инициативной группы «Общественный контроль города Котово» на правах анонимности заявил, что жители города должны быть готовы к любой ситуации. "У нас же есть военкомат. Вот хотелось бы, чтобы нам грамотно пояснили, что делать при ударах ракетами, при ядерных взрывах на примере Котово - в какую сторону удаляться от эпицентра взрыва, чтобы не попасть из огня да в полымя, на примерах. Понятно, что в школах это должны пояснять, но у учеников в одно ухо влетело, в другое вылетело. А наши родители и не помнят за давностью лет, да и поменялось уже все сто раз", - сказал он.

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