Учения в Волгограде встревожили пользователей сети

05 октября 2023, 00:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На учениях в Волгограде экстренные службы отрабатывали сценарий разрушения 70% города, предложив жителям укрыться в убежищах, сообщили масс-медиа. Пользователи соцсетей отметили, что убежищ в городе не хватает, а сигналы оповещений были слышны не во всем городе.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2022 года МЧС предупредило, что в рамках учений по гражданской обороне в Волгоградской области прозвучат сирены, а жители одной из многоэтажек в Волжском будут эвакуированы в подвал. Пользователи Telegram назвали запланированные учения "показухой", отметив, что далеко не все подвалы готовы к приему людей. Учения по гражданской обороне были проведены в Волгограде формально, а горожане не информированы о местоположении и состоянии убежищ, указала местная жительница в обращении к губернатору, призвав организовать ревизию укрытий.

В Волгограде прошли учения по гражданской обороне. На них, в частности, были отработаны развертывание сил и средств гражданской обороны, оповещение, укрытие и эвакуация населения, радиационная и химзащита, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области 3 октября.

Согласно легенде учений, спасателям и населению предстоит действовать в условиях серьезных разрушений. Так, по легенде общая мобилизация завершена, в части регионов введено военное положение. Спецформирования гражданской обороны работают в режиме военного времени. Разрушено до 70% жилых домов и полностью — объекты жизнеобеспечения. Возможно и возникновение зон сильного радиоактивного загрязнения, в том числе в результате применения оружия массового поражения. При этом учения проводились на пяти локациях - на улице Чуйкова, 43 и станции скоростного трамвая "Комсомольская" действовали убежища для жителей. В лицее № 9 работал пункт эвакуации, а в школе № 33 — выдавались средства индивидуальной защиты. В больнице № 7 показали работу медицинского учреждения в условиях чрезвычайной ситуации, сообщило 3 октября издание V1.

По итогам визита на станцию скоростного трамвая губернатор Андрей Бочаров признал, что с бомбоубежищ в Волгограде не хватает и эту проблему нужно решать до того как "ситуация осложнится". При этом комментируя итоги учений, он отметил, что жителям и представителям экстренных служб "надо быть готовыми к работе в условиях серьезного осложнения обстановки".

"Мы все понимаем, что на протяжении многого времени не совсем в полном объеме уделялось внимание гражданской обороне и защите населения. Перед нами стоит задача обеспечить безопасность населения, в том числе при осложнении ситуации. Эти учения – еще один шаг, чтобы мы вместе с вами выработали понимание, каким путем и в каком направлении будем двигаться, чтобы решить эти задачи" - привело его слова 3 октября издание "Высота 102".

В Telegram-канале издания, на который подписаны 10 509 человек, это высказывание губернатора прокомментировали четыре человека. Они согласились, что дела с убежищами в Волгограде обстоят плохо.

"У нас на двери дома по ул. Промышленная весит табличка, что в случае опасности укрывайтесь в бомбоубежище по адресу и пустое место" - написал пользователь Александр Евгеньевич. "А у нас в наш подвал, наверное, который светится насквозь", - написала Светлана К. "Убежища приведите в порядок, вернее то, что от них осталось!" - возмутилась лариса.

Проверялась в Волгограде и работа систем оповещения,- электросирен и громкоговорителей, а также замещения эфира каналов, сообщило издание V1.

Читатели сообщества "ВКонтакте" издания поспорили об итогах проверки. "Кто-то слышал? Пархоменко не было", - отметила Людмила Иванова. "В 10:40 на Дворце Спорта слышно было", - ответил Александр Бессонов. "В Советском я не слышала" - сообщила Светлана Кармалит. "В Ворошиловском слышно" - написала Света Попова. "На Торгушке (Ворошиловский район) звучала сирена . Из-за шума транспорта было плохо слышно", - указала Марина Бобровская.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.