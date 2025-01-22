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14:15, 22 января 2025

Сирунян отозвал свою кандидатуру в Высший судебный совет Армении

Александр Сирунян. Фото: пресс-служба Парламента Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Александр Сирунян снял свою кандидатуру в члены Высшего судебного совета Армении после критики со стороны правозащитников, активистов и оппозиционных депутатов.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года правящая фракция "Гражданский договор" предложила кандидатуру адвоката Александра Сируняна на должность члена Высшего судебного совета (ВСС) Армении. Однако правозащитные и общественные организации выступили против кандидатуры Сируняна, заявив, что это негативно скажется на независимости судебной системы и доверии к совету.

Согласно законодательству, кандидатуру члена Высшего судебного совета предлагают парламентские фракции. Кандидатура утверждается тайным голосованием. Глава ВСС избирается большинством голосов от общего числа членов совета.

Александр Сирунян снял свою кандидатуру на пост члена Высшего судебного совета, сообщил сегодня на заседании парламента руководитель правящей фракции Айк Конджоян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, причиной отказа стала экспертиза добропорядочности Комиссии по предотвращению коррупции, в которой были выявлены проблемы, связанные с имуществом и земельными участками. Эти вопросы были подняты благодаря запросам оппозиционных депутатов, которые подвергли Сируняна жесткой критике.

Считаем важными выводы Комиссии и основываемся на них

"Согласно закону, заключение Комиссии по предотвращению коррупции направляется в Национальное собрание после выдвижения кандидатуры. Мы также считаем важными выводы Комиссии и основываемся на них. В конце концов, именно наше правительство учредило Комиссию по предотвращению коррупции, чтобы получать рекомендации в таких ситуациях. Мы придаем большое значение роли государственных институтов и весу их заключений", – заявил Конджорян.

Он также отметил, что по закону голосование по избранию члена ВСС должно состояться, однако фракция "Гражданский договор" участвовать в нем не будет.

Ранее оппозиционные депутаты выступили категорически против кандидатуры Александра Сируняна и призвали власти отозвать его кандидатуру, обвиняя его как в коррупции, так и в разжигании ненависти против карабахцев. В частности, 20 января на парламентском заседании оппозиционные депутаты предъявили претензии по поводу того, что Александр Сирунян приобрел участок в 2000 кв. м в общине Цахкадзор всего за 300 тысяч драмов (около 747 долларов), тогда как аналогичные участки по соседству стоят в разы больше. Сам Сирунян назвал эту сделку "фиктивной", отметив, что участок ему подарил его близкий друг, а "поскольку нотариусы не заключают сделку между неродственными лицами в качестве дарения, пришлось оформить это как куплю-продажу за символическую цену".

Кроме того, депутаты раскритиковали Сируняна за "неподобающее поведение в публичной сфере". В подтверждение своих слов они представили парламенту скриншоты записей Сируняна в Facebook*, где он оскорбительно высказывается о жителях Нагорного Карабаха. Сам Сирунян в свое оправдание заявил, что страница "Александр Сирунян" в Facebook* - это "коллективная страница", передал корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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