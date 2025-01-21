Джанибек Хачатрян освобожден после задержания в парламенте Армении

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Полиция освободила оператора NewDay Джанибека Хачатряна, задержанного в парламенте, обнаруженный у него нож направлен на экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала сегодня в парламенте оператора NewDay Джанибека Хачатряна из-за обнаруженного при досмотре сувенирного ножа. Хачатряна отвели в полицейский участок, хотя он был готов оставить нож на входе в парламент.

Оператор NewDay Джанибек Хачатрян освобожден из полицейского участка. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обнаруженный у него при входе в парламент сувенирный нож ему бывает необходим в ходе работы.

"Бывает надо подточить что-либо, провод починить или еще что", - сказал Хачатрян.

Он уверен, что нож ему вернут после экспертизы. "Этот нож из дюрали, длина ножа в раскладном виде составляет 17 см, а длина клинка не больше четырех пальцев, он не может считаться холодным оружием", - добавил оператор.

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