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22:47, 21 января 2025

Джанибек Хачатрян освобожден после задержания в парламенте Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция освободила оператора NewDay Джанибека Хачатряна, задержанного в парламенте, обнаруженный у него нож направлен на экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала сегодня в парламенте оператора NewDay Джанибека Хачатряна из-за обнаруженного при досмотре сувенирного ножа. Хачатряна отвели в полицейский участок, хотя он был готов оставить нож на входе в парламент.

Оператор NewDay Джанибек Хачатрян освобожден из полицейского участка. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обнаруженный у него при входе в парламент сувенирный нож ему бывает необходим в ходе работы.

"Бывает надо подточить что-либо, провод починить или еще что", - сказал Хачатрян. 

Он уверен, что нож ему вернут после экспертизы. "Этот нож из дюрали, длина ножа в раскладном виде составляет 17 см, а длина клинка не больше четырех пальцев, он не может считаться холодным оружием", - добавил оператор. 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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