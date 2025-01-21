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00:06, 21 января 2025

Депутат призвала международные организации выступить в защиту бывших лидеров Карабаха

Подсудимые на заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха. Фото агентства "Азертадж" от 17.01.25, https://azertag.az/ru/xeber/nachalsya_sud_nad_licami_obvinyaemymi_v_sovershenii_mnogochislennyh_prestuplenii_v_rezultate_voennoi_agressii_armenii-3377931

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Беспартийный депутат парламента Армении Тагуи Товмасян обратилась к представителям международных организаций, призвав их выступить в защиту прав бывших лидеров Нагорного Карабаха, которых судят в Баку. Армения представит в ЕСПЧ новые доказательства и требования по вопросу пленных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций. 17 января на подготовительном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

В распространенном на ее странице посте в Facebook* Товмасян отметила, что "этнические армяне, находящиеся в Баку, до последнего момента оставались в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и сейчас подвергаются осуждению, унижениям и пыткам".

Товмасян отметила, что судебное разбирательство проходило 17 января в военном суде Баку, где 15 армянам - Аркадию Гукасяну, Араику Арутюняну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Левону Мнацаканяну, Давиду Манукяну, Гарику Мартиросяну, Меликсету Пашаяну, Давиду Алавердяну, Гургену Степаняну, Левону Балаяну, Мадату Бабаяну, Василию Бегларяну, Эрику Казаряну - предъявлены обвинения по 2548 пунктам. "Это не просто безумие. Это настоящее преступление", - подчеркнула она

Депутат  указала, что накануне судебного разбирательства Рубен Варданян заявил о фальсификации документов, давлении и пытках. "Он далеко не первый, кто жалуется на тюремные условия в Азербайджане. Заявление Рубена Варданяна о нарушениях адвокатской защиты и фальсификации протоколов допросов являются серьезным нарушением, противоречащим основополагающим принципам права на справедливый суд", - отметила депутат.

Азербайджан, по ее словам, нарушая Женевские конвенции, отказывается возвращать армянских пленных после войны. Обвинения против военно-политического руководства Нагорного Карабаха и других лиц, по ее мнению, носят явно политический характер.

"Утверждения о "терроризме" и "создании незаконных вооруженных формирований" служат исключительно политическим интересам и нарушают нормы международного гуманитарного права", - заявила Товмасян.

Она добавила, что призвала своих международных партнеров в рамках своих полномочий приложить усилия для привлечения независимых наблюдателей к данным судебным процессам, добиться проведения открытых судебных заседаний с их освещением в СМИ, а также добиться прекращения пыток в отношении армянских пленных.

"Призываю своих международных коллег потребовать от Азербайджана выполнения международных обязательств и незамедлительного возвращения всех армянских пленных на родину", - отметила Тагуи Товмасян.

Офис представителя Армении по международным правовым вопросам сообщил о представлении новых доказательств и требований в Европейский суд по правам человека по поводу армянских пленных в Баку.

Как отмечается в распространенном Офисом сообщении, еще в 2022 и 2024 годах Республика Армения подала два межгосударственных иска в Европейский суд по правам человека. Эти иски направлены на защиту прав всех незаконно обвиняемых армянских военнопленных и гражданских лиц на справедливое судебное разбирательство, свободу и личную неприкосновенность. 

Офис представителя также сообщает, что внимательно следит за судебными процессами, проходящими в эти дни в Азербайджане, и "в соответствии с установленным порядком и сроками в Европейский суд будут представлены дополнительные доказательства и требования".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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