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04:45, 16 января 2025

Кандидат на муниципальных выборах в Баку заявила о препятствиях для агитации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат на муниципальных выборах в Азербайджане Джамиля Алишева столкнулась с препятствиями в агитационной кампании. Для регистрации ее доверенных лиц созданы административные препоны, а удостоверения представитель окружного избиркома пообещал выдать только одному доверенному лицу из трех.

Как информировал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Азербайджана назначила муниципальные выборы на 29 января 2025 года, 6 января началась агитационная кампания. Оппозиционные партии "Мусават" и ReAl решили участвовать в выборах, несмотря на отсутствие в стране политической конкуренции и несовершенство института местного самоуправления. ПНФА от участия выборах воздержалась. Оппозиционные партии и гражданское общество Азербайджана не проявили значительного интереса к участию в выборах, активисты объяснили это слабостью экономической базы муниципалитетов и подрывом общественного доверия к избирательному процессу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана признались, что не доверяют кандидатам и сомневаются в честности итогов голосования.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводились с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. В 2019 году выборы состоялись 23 декабря, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истек 23 декабря 2024 года. 

Джамиля Алишева, баллотирующаяся в муниципальный совет Насиминского района Баку, сообщила об административных препятствиях для проведения избирательной кампании, в частности, для регистрации доверенных лиц.

«Согласно закону, на муниципальных выборах кандидат может иметь трех доверенных лиц. Процедура их регистрации такова: кандидат запрашивает у окружной избирательной комиссии анкетные листы для доверенных лиц, выдает доверенности этим лицам и на их основе анкетные листы заверяются нотариусом. После этого, анкетные листы возвращаются в окружную избирательную комиссию и в течение трех дней доверенным лицам выдаются соответствующие удостоверения личности», - сказала Алишева корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Алишевой, она зарегистрирована по месту жительства на территории 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа и должна была получить анкетные данные для доверенных лиц в окружном избиркоме.  

«Мы еще 14 января собрались в окружную избирательную комиссию за анкетными листами, но председатель комиссии Алибала Гулиев заявил нам, что «листы закончились, приходите завтра». 15 января около 15.00 мы вновь пошли в окружную избирательную комиссию и опять нам заявили, что анкетных листов «нет». Мы пожаловались в ЦИК, там нам сказали, что не могут дозвониться до председателя окружной комиссии. Потом нам в окружной комиссии заявили, что председателя нам месте нет», - рассказала Алишева.

Только в конце рабочего дня 15 января кандидату выдали анкетные листы. «Это произошло после того, как мы заявили о нарушении наших прав в социальных сетях, вопросом стали интересоваться журналисты. Однако председатель комиссии, хотя и выдал анкетные данные только на трех доверенных лиц, заявил, что удостоверение будет выдано только одному человеку. И это тоже нарушение закона», - отметила она.  

По словам Алишевой, из-за волокиты окружной избирательной комиссии, она не может вести полноценную агитационную кампанию.

Ранее Алишева заявила, что на этапе выдвижения кандидатуры для ее утверждения от нее в окружной избирательной комиссии требовали больше документов, чем предусмотрено законом, в том числе справки о банковских счетах. "Когда я обращалась в банк за справкой и говорила про ее назначение, там просто были удивлены, поскольку ранее к ним таких обращений не было. В итоге из-за бюрократических препон у меня осталось мало времени для сбора подписей", - рассказала активистка.

«Насиминский район один из самых крупных в Баку, Джамиля просто физически не в состоянии обойти все избирательные участки. Наличие доверенных лиц позволяет отдельные встречи с избирателями проводить им. Без удостоверения доверенного лица мы не можем официально представлять кандидата. Из-за административных препон мы уже потеряли два дня на получение анкетных данных. Если даже 16 января мы представим заверенные анкетные листы, удостоверения окружная комиссия выдаст не ранее чем через три дня, а срок агитационной кампании сильно ограничен. Нам фактически останется на ведение агитационной кампании 10 дней, и еще не факт, что нас всех троих зарегистрируют в качестве доверенных лиц», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» доверенное лицо кандидата Исмаил Тагиев.

Он добавил, что доверенные лица для кандидата важны и в день голосования, поскольку они могут посещать любые избирательные участки и контролировать законность процесса. «Поэтому если не утвердят всех доверенных лиц Алишевой, ее возможности в агитационной кампании и в день голосования будут ограничены, она будет поставлена в неравные условия с другими кандидатами», - сказал Тагиев.

В окружной избирательной комиссии 23-го Насиминского избирательного округа корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что не имеют полномочий давать комментарии прессе. В комиссии рекомендовали обратиться к председателю этой структуры Гулиеву, но он оказался недоступным для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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