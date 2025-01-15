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13:46, 15 января 2025

Жалоба контрактника на отсутствие лечения в Чечне привлекла внимание следствия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи и сотрудники прокуратуры опросили военнослужащего Руслана Аразова, который пожаловался, что выписан из госпиталя в Чечне, хотя не получил должного лечения. По мнению юристов, врачи допустили нарушение прав контрактника.

Как писал "Кавказский узел", 9 января военнослужащий-контрактник Руслан Аразов опубликовал видеообращение к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Он сообщил, что в зоне военной операции на Украине получил осколочные ранения и перелом ноги и поступил в госпиталь в Чечне, где за семь дней "никакого лечения не получил", за исключением перевязок и обработки раны "зеленкой". Также он заявил, что был выписан из госпиталя, хотя врачи даже не удалили осколки. Аразов потребовал привлечь виновных к ответственности.

После публикации видеообращения военнослужащего пригласили в управление Следственного комитета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Руслан Аразов. "После обращения меня вызвали в Следственный комитет по Чечне. Я там дал показания по факту моего видеообращения и жалобы на то, что я не получаю должного лечения в госпитале. Потом я дал показания в прокуратуре. Это было в конце прошлой недели. Информацию о ходе проверки я могу получить лишь в письменном виде. Жду результатов. После обращения на меня никто не оказывал давление, никто не требовал удалить видео», - рассказал он.

Ни уколов, ни капельниц, ни таблеток, лечат, можно сказать, зеленкой и бинтами

Аразов отметил, что его выписали из госпиталя 3 января, и с тех пор он находится в расположении казармы военной части в Ханкале. «Отсюда, по идее, меня должны отправить в расположение моей части, где я служу. Я здесь такой не один. Тут были люди с перебитыми ногами, но из-за отсутствия паспорта с собой их выписывали без оказания помощи. Нет ни уколов, ни капельниц, ни таблеток, лечат, можно сказать, зеленкой и бинтами. Я был в госпитале с 25 декабря и по 3 января. Не провели операцию, не достали осколки, ничего не сделали. А сейчас, находясь в казарме, я тем более не получаю никакого лечения. Я хожу на костылях, не могу опираться на левую ногу, могу только на пятку правой ноги. Осколки у меня и в правой, и в левой ноге. В левой ноге осколок сломал кость», - сообщил он.

Он признался, что раздосадован таким отношением к раненым военнослужащим. «Во всех рапортах я просил направить меня в любой другой госпиталь, чтобы я долечился. Кроме этого, я прошу привлечь к ответственности всех должностных лиц, которые виноваты в том, что мне и другим раненым не оказывают должную медицинскую помощь, не лечат их. Я хочу, чтобы не было чувства безответственности. Никто не жалуется на их действия, поэтому они вот так себя ведут. После ранения, я был уверен, что подлечусь и снова вернусь обратно. Но теперь все желание пропало из-за вот такого отношения к нам. Кроме этого как я могу на костылях выполнять свои обязанности? В любом случае, я требую лечения, требую достать из тела все осколки, а потом посмотрим, что будет», - сказал Руслан Аразов.

У военной хирургии другие стандарты

Подходы к лечению у военных врачей и гражданских часто отличаются, указала правозащитница, занимающаяся проблемами военнослужащих. «У военной хирургии другие стандарты. Если в теле есть осколки, но они не мешают жизнедеятельности, то их не стоит удалять путем хирургического вмешательства - такой подход существует в военной хирургии. Они считают, что это лишняя травма для раненого - когда вынимают осколок, не мешающий человеку. Но при этом они пишут в выписке, что необходимо обращаться в госпиталь, если осколки начнут мешать и создадут проблемы. Тогда они могут сделать эти ювелирные операции по удалению осколков», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

В случае Аразова есть необходимость в хирургическом вмешательстве, поэтому раненому стоит написать рапорт сразу в Южный военный округ, считает она. «Советую ему написать рапорт на имя начальника медслужбы Южного военного округа, прикладывать госпитальную выписку, которую ему дали, описать, какие есть нарушения функции организма, которые не позволяют выполнять служебные обязанности. Попросить дать распоряжение командованию части о немедленном направлении в такой-то госпиталь. Кроме этого, нужно, чтобы кто-то еще написал об этом письмо. Лучше, чтобы это были родственники. Это можно сделать на сайте Минобороны, например. Практика показывает, что это не всегда, но чаще всего эффективный метод», - рассказала правозащитница.

Если раненый военнослужащий не доволен лечением, то ему необходимо написать заявление на имя главврача госпиталя с просьбой продолжить лечение, советует военный юрист Артем Мугунянц.

Ему должны сделать операцию либо выдать направление в гражданское учреждение

«В этом случае Аразову не надо было выписываться из госпиталя. Надо было написать заявление на имя главврача, просить удалить осколки из тела, продолжить лечение до тех пор, пока он не сможет полноценно ходить без костылей. Если выписывают, это означает, что человек выздоровел и сейчас здоров. В заявлении надо указать все жалобы на состояние здоровья, описать все боли и беспокойства. В данном случае ему должны сделать операцию либо выдать направление в гражданское учреждение, где сделают операцию. Соответственно, после операции у него будет отпуск, время на реабилитацию», - сказал Мугунянц корреспонденту «Кавказского узла».

Но поскольку Аразов уже выписан без надлежащего лечения, при этом не может самостоятельно передвигаться, то ему нужно обратиться в прокуратуру и СК, отметил юрист.

«Фактически нарушены права военнослужащего на получение медицинской помощи, а со стороны врачей госпиталя допущена халатность, потому что раненый испытывает боли, у него в теле осколки, он не может ходить, но его выписывают. Здесь все довольно очевидно. Но на всякий случай ему стоит обратиться в гражданское медицинское учреждение, получать диагноз с описанием состояния его здоровья, чтобы при необходимости у него были определенные неопровержимые доказательства», - отметил Артем Мугунянц.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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