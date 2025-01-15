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08:20, 15 января 2025

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 5 января в Северной Осетии был введен запрет на выезд машин по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды в Грузии. На КПП "Верхний Ларс" образовалась пробка, водители пожаловались на отсутствие пунктов обогрева. Ограничения на проезд были сняты 7 января.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 21.40 мск 14 января, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен в связи с "ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода без осадков при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 16 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -4 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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