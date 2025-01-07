Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

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После расчистки дорожного полотна отменены введенные ранее ограничения на движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января власти ввели запрет на движение машин по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из Северной Осетии в Грузию в связи с плохими погодными условиями. На КПП "Верхний Ларс" образовалась автомобильная пробка, находящиеся в ней водители пожаловались на отсутствие пунктов обогрева.

Введенные ранее ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге отменены, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <…> разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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