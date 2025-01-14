RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:19, 14 января 2025

Апелляционный суд освободил адвоката Федоренко от наказания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске отменил наказание адвокату Наталье Федоренко по делу о неприкосновенности личной жизни. Федоренко намерена добиваться оправдательного вердикта.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года в Октябрьском райсуде Новороссийска началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату из Геленджика Наталье Федоренко. Защита заявила о невиновности Федоренко, а комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Кубани заключила, что Федоренко преследуется за исполнение профессиональных обязанностей. Участник военной операции из Дагестана Агамердан Пирмагомедов в видеообращении к главе Следкома призвал остановить уголовное преследование адвоката из Геленджика Натальи Федоренко.

10 октября 2024 года суд приговорил Федоренко к 300 часам обязательных работ, а также на два года лишил права заниматься юридической деятельностью. Федоренко была признана виновной в нарушении неприкосновенности личной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ) из-за того, что, участвуя в деле о незаконно построенной ветклинике, она указала на конфликт интересов - что судья, рассматривающий дело, лечит в этой клинике собаку.

Сегодня в Октябрьском районном суде Новороссийска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату Наталье Федоренко.  Апелляционный суд изменил приговор, освободив Наталью Федоренко от наказания, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

На суде была оглашена только резолютивная часть - "приговор мирового суда изменить в части назначения наказания", мотивация апелляционного суда пока не известна.  "Сторона защиты с решением апелляционной инстанции не согласна и будет обжаловать его в кассационном суде с тем, что приговор должен быть оправдательным, так как нет состава преступления", - добавила Федоренко. 

"Я благодарю адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края - Алексея Юрьевича Возбранного, Татьяну Юрьевну Ермолину, Владимира Владимировича Попова и Алексея Валериевича Иванова, которые сегодня выступали в суде, озвучивая все моменты - и отсутствие состава преступления, и незаконность преследования, и оценку моего дела региональным адвокатским сообществом. Большое всем спасибо за поддержку ", - заключила собеседница. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:15, 14 января 2025
Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
06:58, 14 января 2025
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
Все события дня
Новости
16:09, 14 января 2025
Пользователи Telegram потребовали озвучить данные о гибели увезенных из Анапы птиц
Егор Семенов (справа). Фото: https://rostovgazeta.ru/
13:42, 14 января 2025
Егор Семенов признал вину в попытке отравить летчиков в Армавире
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Военные идут по полю. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
"Коктейль Молотова" в руке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:36, 13 января 2025
Защита сочла чрезмерно жестким приговор Борису Гончаренко
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
34
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
34
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Водовоз в Карабулаке. Фото: https://fortanga.org/2024/12/vodnyj-apokalipsis-v-karabulake-gorod-na-neskolko-dnej-ostalsya-bez-vody-iz-za-proryva-trub/
14 января 2025, 14:13
Карабулакцы указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 января 2025, 11:50
Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Спасенная птица. Фото instagram.com/help_birds_anapa принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14 января 2025, 10:59
Волонтеры сообщили о большом падеже отравленных мазутом птиц

Рамзан Кадыров и родители, получившие выплаты. Коллаж "Кавказского узла". Фото: кадры из видео: https://t.me/RKadyrov_95/5418 и https://t.me/RKadyrov_95/5407
14 января 2025, 09:11
Акция Кадырова привела к демографическому феномену

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше