Апелляционный суд освободил адвоката Федоренко от наказания

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Суд в Новороссийске отменил наказание адвокату Наталье Федоренко по делу о неприкосновенности личной жизни. Федоренко намерена добиваться оправдательного вердикта.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года в Октябрьском райсуде Новороссийска началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату из Геленджика Наталье Федоренко. Защита заявила о невиновности Федоренко, а комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Кубани заключила, что Федоренко преследуется за исполнение профессиональных обязанностей. Участник военной операции из Дагестана Агамердан Пирмагомедов в видеообращении к главе Следкома призвал остановить уголовное преследование адвоката из Геленджика Натальи Федоренко.

10 октября 2024 года суд приговорил Федоренко к 300 часам обязательных работ, а также на два года лишил права заниматься юридической деятельностью. Федоренко была признана виновной в нарушении неприкосновенности личной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ) из-за того, что, участвуя в деле о незаконно построенной ветклинике, она указала на конфликт интересов - что судья, рассматривающий дело, лечит в этой клинике собаку.

Сегодня в Октябрьском районном суде Новороссийска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату Наталье Федоренко. Апелляционный суд изменил приговор, освободив Наталью Федоренко от наказания, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

На суде была оглашена только резолютивная часть - "приговор мирового суда изменить в части назначения наказания", мотивация апелляционного суда пока не известна. "Сторона защиты с решением апелляционной инстанции не согласна и будет обжаловать его в кассационном суде с тем, что приговор должен быть оправдательным, так как нет состава преступления", - добавила Федоренко.

"Я благодарю адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края - Алексея Юрьевича Возбранного, Татьяну Юрьевну Ермолину, Владимира Владимировича Попова и Алексея Валериевича Иванова, которые сегодня выступали в суде, озвучивая все моменты - и отсутствие состава преступления, и незаконность преследования, и оценку моего дела региональным адвокатским сообществом. Большое всем спасибо за поддержку ", - заключила собеседница.

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