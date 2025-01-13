Участник СВО из Дагестана вступился за адвоката Федоренко

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Участник военной операции из Дагестана Агамердан Пирмагомедов в видеообращении к главе Следкома призвал остановить уголовное преследование адвоката из Геленджика Натальи Федоренко.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года в Октябрьском райсуде Новороссийска началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату из Геленджика Наталье Федоренко. Защита заявила о невиновности Федоренко, а комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Кубани заключила, что Федоренко преследуется за исполнение профессиональных обязанностей.

10 октября 2024 года суд приговорил Федоренко к 300 часам обязательных работ, а также на два года лишил права заниматься юридической деятельностью. Федоренко была признана виновной в нарушении неприкосновенности личной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ) из-за того, что, участвуя в деле о незаконно построенной ветклинике, она указала на конфликт интересов - что судья, рассматривающий дело, лечит в этой клинике собаку.

Доверитель Федоренко, уроженец Дагестана Агамердан Пирмагомедов записал видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину в преддверии второго заседания по делу Натальи Федоренко.

В видеообращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Пирмагомедов отметил, что является действующим военнослужащим и участником военной операции на Украине, и попросил обратить внимание "на вопиющий факт преследования по надуманным поводам" Натальи Федоренко, дело которой, по его мнению, "шито белыми нитками".

"Наталья Юрьевна помогает действующим военнослужащим - словом, делом, на безвозмездной, бескорыстной основе", - подчеркнул он в видео.

Корреспонденту "Кавказского узла" Агамердан Пирмагомедов пояснил, что, по его мнению, Наталья Федоренко – "очень честный, порядочный и отзывчивый человек". "Она представляет не только мое дело в мировом суде на безвозмездной основе, но, помимо этого, есть ребята [военнослужащие], они обращаются ко мне за советом в гражданско-правовых вопросах, потому что я юрист по образованию. Юриспруденция очень объемная наука, и я с ней [Натальей Федоренко], бывает, советуюсь и по их вопросам тоже, и она никогда не отказывает в помощи", - рассказал он.

Заседание по апелляционной жалобе на приговор Федоренко намечено на 14 января в Октябрьском районном суде Новороссийска.

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