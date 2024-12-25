Защита попросила отменить приговор адвокату Федоренко

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В действиях адвоката Натальи Федоренко не было нарушения неприкосновенности частной жизни, заявила защита. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края заключила, что Федоренко преследуется за исполнение профессиональных обязанностей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Новороссийске признал адвоката блогера Вадима Харченко* Наталью Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью, также приговорив к обязательным работам. Решение будет обжаловано, заявила защита.

1 октября адвокат Наталья Федоренко, защищающая блогера Вадима Харченко*, была задержана прямо на заседании мирового суда в Новороссийске, где рассматривалось уголовное дело против нее о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу, хотя статья 137 УК РФ, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает такой меры пресечения, как заключение под стражу, отметил её адвокат. 2 октября защита обжаловала арест Федоренко, однако 4 октября апелляционный суд в Новороссийске оставил жалобу без удовлетворения, защита подала кассационные жалобы на ее арест.

Сегодня в Октябрьском районном суде Новороссийска началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату Наталье Федоренко, которой дали 300 часов обязательных работ и на два года лишили права заниматься адвокатской деятельностью из-за того, что, участвуя в деле о незаконно построенной ветклиники она указала на конфликт интересов - что судья, рассматривающий дело, лечит в этой клинике собаку. Однако на Федоренко за это завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ).