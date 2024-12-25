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21:31, 25 декабря 2024

Защита попросила отменить приговор адвокату Федоренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В действиях адвоката Натальи Федоренко не было нарушения неприкосновенности частной жизни, заявила защита. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края заключила, что Федоренко преследуется за исполнение профессиональных обязанностей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Новороссийске признал адвоката блогера Вадима Харченко* Наталью Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью, также приговорив к обязательным работам. Решение будет обжаловано, заявила защита.

1 октября адвокат Наталья Федоренко, защищающая блогера Вадима Харченко*, была задержана прямо на заседании мирового суда в Новороссийске, где рассматривалось уголовное дело против нее о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу, хотя статья 137 УК РФ, по которой обвиняется Федоренко, не предусматривает такой меры пресечения, как заключение под стражу, отметил её адвокат. 2 октября защита обжаловала арест Федоренко, однако 4 октября апелляционный суд в Новороссийске оставил жалобу без удовлетворения, защита подала кассационные жалобы на ее арест.

Сегодня в Октябрьском районном суде Новороссийска началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату Наталье Федоренко, которой дали 300 часов обязательных работ и на два года лишили права заниматься адвокатской деятельностью из-за того, что, участвуя в деле о незаконно построенной ветклиники она указала на конфликт интересов - что судья, рассматривающий дело, лечит в этой клинике собаку. Однако на Федоренко за это завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). 

На сегодняшнем заседании в Октябрьском районном суде, выполняющем роль апелляционной инстанции по отношению к мировым судам Новороссийска, которое продолжалось весь день с перерывом, сторона защиты обратила внимание суда на доводы апелляционной жалобы, в частности, что фундаментально уголовное дело было рассмотрено в незаконном составе суда, так как подследственность уголовного дела была определена постановлением краевого суда от 26 сентября 2023  года, и уголовное дело было отнесено к судье 82 участка. Впоследствии оно оказалось в рассмотрении судьи 248 участка, однако когда на 82 участке вновь появился судья, судья 248 участка вернул ему все дела его участка, кроме дела Федоренко, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сама Наталья Федоренко. 

"Судья 248 участка рассматривал дело с обвинительным уклоном, с издевательствами над стороной защиты, истязал ее морально и физически. Он фундаментально ограничил сторону защиты в праве на защиту и отказывал в каких-либо ходатайствах, о чем бы защита ни просила, и в том числе о приобщении доказательств, которые повлекли бы иной исход судебного следствия и изменили бы обстоятельства, которые должны были быть установлены в суде. Речь идёт о таком важном обстоятельстве, как отсутствие состава инкриминируемого деяния", - подчеркнула она. 

"В суде первой инстанции не была даже установлена принадлежность собачки, рассказ о которой в суде был преподнесён как разглашение личной тайны. Сам потерпевший заявил, что это собачка его отца, то есть она не может составлять его личную тайну, и также он не смог вспомнить, посещал ли он ветеринарную клинику, возле которой была сфотографирована его машина, которой пользуются и другие члены семьи", - перечислила Федоренко лишь часть противоречий. 

Сторона защиты просит суд апелляционной инстанции приговор мирового судьи участка 248 отменить и вынести оправдательный приговор. "За отсутствием состава преступления по части 1 статьи 137 УК РФ", - заключила Федоренко. 

Обращение в защиту Федоренко направили в Адвокатскую палату Краснодарского края ее коллеги. Предоставление доказательств в рамках судебного разбирательства не может считаться распространением конфиденциальной информации, так как доступ к материалам дела имеют лишь стороны процесса, говорилось в обращении. Коллеги Федоренко подчеркнули, что она действовала в рамках закона и лишь выполняла профессиональные обязанности. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края рассмотрели обращение и заключила, что профессиональные права адвоката Федоренко были нарушены и что она была подвергнута уголовному преследованию за исполнение своих профессиональных обязанностей (копия заключения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Следующее заседание по апелляционной жалобе назначено на 14 января.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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