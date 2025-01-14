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12:49, 14 января 2025

Семеро активистов привлечены к административной ответственности в Батуми

Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батуми оштрафовал участницу акции протеста Татию Абуладзе, наклеившую наклейку на силовика, а также арестовал за неподчинение полиции Мате Центрадзе, Годердзе Франгишвили, Темура Катамадзе и братьев Лашу и Георгия Габаидзе.

Как информировал "Кавказский узел", международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что все задержанные в Грузии за мирное использование права на свободу слова и собраний должны быть немедленно освобождены.

В Батумском горсуде состоялось рассмотрение дел активистов, задержанных на акциях протеста. Судья Ирма Тогонидзе оштрафовала участницу акции протеста Татию Абуладзе на 2000 лари (около 706 долларов) за то, что она наклеила на полицейского наклейку с надписью "Клянусь Грузией", сообщило на своем сайте издание Батумилеби".

Судья зачитала материалы дела, в которых сказано, что Абуладзе оскорбляла полицейских. Сама Абуладзе заявила, что наклеила на силовика наклейку, думая, что он обыкновенный гражданин, поскольку на нем не было полицейской формы.

Горсуд Батуми также поместил под арест активистов Мате Центрадзе, Годердзе Франгишвили и Темура Катамадзе, признав их виновными в неподчинении полиции. Также суд арестовал по этой же статье на пять суток братьев Лашу и Георгия Габаидзе, отметило издание в другой публикации.

Напомним, 11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательницу интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, были задержаны не менее девяти человек в Тбилиси и не менее восьми в Батуми.

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Автор: "Кавказский узел"

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