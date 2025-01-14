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01:25, 14 января 2025

За неделю с 6 по 12 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Нападение на Кизляр. Фото http://ghhauto.ru/novosti/rossiya/5702-rodndnmyh.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 6 по 12 января 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 30 декабря по 5 января в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

29 лет назад, 9 января 1996 года, произошло нападение чеченских боевиков на дагестанский город Кизляр. Это - один из кровавых эпизодов Первой чеченской войны, дерзкий теракт, в ходе которого погибли мирные граждане и военнослужащие.  Боевики под командованием Салмана Радуева и Хункар-Паши Исрапилова атаковали Кизляр (Республика Дагестан) и, взяв заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на город и боя в районе села Первомайское погибли около 70 человек, более ста получили ранения.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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