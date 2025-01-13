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21:36, 13 января 2025

Защита сочла чрезмерно жестким приговор Борису Гончаренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Богдан Абдурахманов и Борис Гончаренко не согласились с квалификацией дела и просили суд назначить справедливый приговор по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе. Приговор, по которому Гончаренко получил 12 лет, будет обжалован.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил к 13 годам колонии Богдана Абдурахманова, признав его виновным в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Бориса Гончаренко суд признал пособником Абдурахманова и приговорил к 12 годам колонии.  5 декабря 2024 года прокурор потребовал приговорить Богдана Абдурахманова к 12 колонии, а Бориса Гончаренко - к 11 годам колонии. 

6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Абдурахманов обвинен в совершении теракта (часть  1 статьи 205 УК РФ), Гончаренко – в пособничестве террористической деятельности (часть  3 статьи 205.1 УК РФ). Следователи считают, что Абдурахманов поджег здание военкомата, а Гончаренко помог ему изготовить коктейль Молотова.

Борис Гончаренко и Богдан Абудурахманов просили суд назначить справедливый приговор,  рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Бориса Гончаренко Феликс Вертегель. "И Гончаренко и Абдурахманов выступили на заседании с последними словами.  Факты, которые были изложены в деле, они признали. А их квалификацию нет. И оба попросили назначить им справедливый приговор. Суд, со своей стороны, решил превзойти
требования прокуратуры и  приговорил Абдурахманова к 13 годам  лишения свободы, а Гончаренко – к 12, прокуратура требовала  12 и 11 лет
соответственно», - заявил он.

Вертегель отметил, что обязательно будет подавать апелляцию на приговор и приступит к ее составлению, как только получит мотивировочную часть. «По закону у сотрудников суда есть пять дней на изготовление мотивировочной части. Так что в идеале я смогу получить ее до конца недели», - подчеркнул он.

Говоря о состоянии Гончаренко, адвокат отметил, что тот  "выглядел бодро, на здоровье не жаловался". "Боли в ноге, на которые он
жаловался раньше (старая бытовая травма, полученная еще до ареста), ему вылечили», - рассказал он.

Напомним, 28 мая 2024 года Богдан Абдурахманов заявил в суде, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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