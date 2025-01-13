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14:15, 13 января 2025

Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарец подозревается в том, что создал религиозное объединение и оказывал психологическое воздействие на своих последователей.

По данным следователей, деятельность религиозного объединение, которое в начале 2000-х годов создал краснодарец, была сопряжена с насилием над гражданами. Деятельность объединения была развернута в Краснодаре и в Апшеронском районе. Мужчина лично вовлекал в секту новых адептов, проводил собрания и обряды, разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал "отрицание общепринятых ценностей и морали и нравственности", сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"Кроме того, мужчина оказывал психологическое воздействие на последователей, запрещая им общение с родственниками и насаждая культ собственной личности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). Он заключен под стражу, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2023 года по статье 239 УК России был осужден руководитель абхазского образовательного центра кришнаитов "Страна души" Владимир Хоружий. Суд признал его виновным в истязании детей и приговорил к трем с половиной годам колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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