Подросток из Дагестана обвинен по делу о теракте

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Суд поместил под стражу несовершеннолетнего жителя Дагестана, обвиняемого по делу о теракте и участии в террористическом сообществе.

Согласно материалам дела, в начале августе 2024 года силовики возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе, теракте и незаконном обороте взрывчатки в отношении жителей Дагестана Сулейманова, Гаджиева и Атрачева, все они были арестованы. Через две недели был задержан несовершеннолетний житель республики, спустя месяц ему предъявили обвинение по этому же делу.

На момент предполагаемого совершения преступлений он был школьником, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана. Подробностей по делу о теракте не приведено.

Адвокат подростка попытался обжаловать арест подзащитного, он указал суду, что содержание под стражей подростка необоснованно, так как следователь не вправе считать деяние, в котором обвиняется школьник, особо тяжким преступлением – наказание несовершеннолетнему не может превышать даже при совокупности преступлений десяти лет. Однако суд отказался перевести подростка под домашний арест, встав на сторону прокурора и следователя, которые ходатайствовали о продлении срока его ареста.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря 2023 года суд приговорил Кевин Лик из Майкопа – гражданина Германии и Россииа – к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа 2024 года Лик и еще 15 осужденных были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации. 2 июля 2024 года стало известно, что Кевин Лик прибыл в колонию в Архангельской области. 30 июля 2024 года мать осужденного сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын исчез из колонии.

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