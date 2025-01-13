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06:53, 13 января 2025

Подросток из Дагестана обвинен по делу о теракте

Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд поместил под стражу несовершеннолетнего жителя Дагестана, обвиняемого по делу о теракте и участии в террористическом сообществе.

Согласно материалам дела, в начале августе 2024 года силовики возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе, теракте и незаконном обороте взрывчатки в отношении жителей Дагестана Сулейманова, Гаджиева и Атрачева, все они были арестованы. Через две недели был задержан несовершеннолетний житель республики, спустя месяц ему предъявили обвинение по этому же делу.

На момент предполагаемого совершения преступлений он был школьником, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана. Подробностей по делу о теракте не приведено.

Адвокат подростка попытался обжаловать арест подзащитного, он указал суду, что содержание под стражей подростка необоснованно, так как следователь не вправе считать деяние, в котором обвиняется школьник, особо тяжким преступлением –  наказание несовершеннолетнему не может превышать даже при совокупности преступлений десяти лет. Однако суд отказался перевести подростка под домашний арест, встав на сторону прокурора и следователя, которые ходатайствовали о продлении срока его ареста.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря 2023 года суд приговорил Кевин Лик из Майкопа – гражданина Германии и Россииа – к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа 2024 года Лик и еще 15 осужденных были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации. 2 июля 2024 года стало известно, что Кевин Лик прибыл в колонию в Архангельской области. 30 июля 2024 года мать осужденного сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын исчез из колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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