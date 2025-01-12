Житель волгоградской многоэтажки пожаловались на затопление канализационными водами

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Квартиры первого этажа дома №3 по улице Прибалтийской в Волгограде несколько дней залиты канализационными водам, аварию никто не устраняет. Жильцы пожаловались, что жить в затопленных квартирах невозможно.

11 января жильцы дома №3 на улице Прибалтийской в Краснооктябрьском районе Волгограда сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах, возникших из-за забитых труб канализации. Собеседники говорили на правах анонимности, так как боятся, что власти могут оказывать на них давление, «вплоть до увольнений на работе».

«Сейчас времена не те, когда можно открыто заявлять даже о коммунальных проблемах. Поэтому имена наши не называйте», - пояснила свою позицию одна из жительниц проблемного дома.

Женщина рассказала, что дом был введен в эксплуатацию в 1949 году. Строили его пленные немцы. Это были типовые дома - «временные жилища для сотрудников восстановленных после войны заводов, но они превратились в места постоянного проживания людей». «Так как дома эти строились как времянки, их качество было изначально низким. За 70 лет, понятно, такие жилища пришли в негодность. Три таких дома на нашей улице признаны аварийными. Там отселяют людей. А наш дом почему-то аварийным не признают. Считают, что здесь можно еще жить», - рассказала собеседница.

Корреспондент «Кавказского узла» в списке 676 аварийных домов Волгограда обнаружил адреса указанных женщиной домов, расположенных на улице Прибалтийская - №1, 8, 14.

Соседка женщины, проживающая на первом этаже, рассказала о коммунальном бедствии. Проблемы с канализацией в их доме длятся уже несколько лет. В начале января произошла новая авария. В результате засорения центральной наружной «колонки» канализационные воды через унитазы стали поступать в ванные комнаты жильцов первого этажа. По словам женщины, это уже третье масштабное «затопление квартир» в проблемном доме.

«Звоним в управляющую компанию. Упорно звоним, потому что туда очень трудно пробиться. Заявляем о проблеме. Те нашу заявку отправляют в Концессии водоснабжения. Те же на нас рукой уже махнули. Мы, говорят, устали ваши трубы чистить. Вы сами виноваты, бросаете в унитазы что попало. Но мы не бросаем туда ничего такого — знаем, чем это может обернуться для нас. Забиваются трубы ржавчиной от тех же труб. Они ведь старые. Когда их тут меняли последний раз? Лет 40 назад. Просим Концессию и УК поменять нам трубы. Те смеются, говорят, вы там собственники квартир - меняйте за свой счет. А откуда у людей такие деньги? Мы оказались просто в патовой ситуации», - возмутилась женщина.

Жильцы проблемного дома пояснили, что в квартирах не только первого этажа, но и выше, «жить сейчас невозможно». Они отметили, что в доме проживают многодетная семья с ребенком-инвалидом и супружеская пара пенсионеров, один из которых имеет первую группу инвалидности. «Вонь фекалий невыносимая. Хоть беги из дома на улицу. Форточки постоянно открыты. Холодина в квартирах. Но что делать? Вот такие у нас новогодние праздники», - пожаловалась одна из жильцов.

На вопрос, какой ущерб нанесен квартирам, жильцы ответить не смогли, так как не проводили пока оценку ущерба. «Нужно для этого нанимать лицензированных экспертов. А у нас тут ни у кого на это просто денег нет. Никому мы не нужны, никто помогать нам не собирается. Жаловались ли куда? Ну да. Звоним в управляющую компанию постоянно, в Концессии водоснабжения. Там сначала помогали, бригаду присылали. А сейчас молчок», - сказала одна из собеседниц. Она добавила также, что жильцы исправно платят за капремонт.

Юрист Сергей Иващенко акцентировал внимание корреспондента "Кавказского узла" и жильцов на статье 16 Закона РФ от 04.07.1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ», которая обязывает бывших наймодателей производить «капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда» в порядке, установленным жилищным законодательством страны.

«В данном случае дом №3 (на улице Прибалтийская, прим. КУ) принадлежал в доприватизационное время предприятию. На это существуют требования статьи 18, которые обязывают брать на себя всю полноту ответственности за состояние жилого фонда либо преемников тех предприятий, либо органов муниципальной или региональной властей, если предприятие почило в Бозе. Таким образом, смех сотрудников Концессии водоснабжения и их советы владельцам приватизированного жилья в проблемном доме за собственный счет производить замену сгнивших труб совершенно неуместны, так как не имеют под собой никакой законной основы. Советую жильцам обратиться в прокуратуру и написать заявления в суд с требованием обязать ответственные органы провести капитальный ремонт дома, включая систему канализации, либо признать дом аварийный со всеми переселенческими для жильцов последствиями», - посоветовал Сергей Иващенко.

Юрист отметил, что замена изношенных труб канализации входит в перечень работ по капитальному ремонту по программе капремонта (глава 15 Жилищного кодекса РФ). Финансирование осуществляется со специального счета, где собираются выплаты жильцов. Жильцы могут выступать с инициативой проведения капремонта на собранные ими деньги. Личная же ответственность жильцов распространяется только на те трубы, которые начинаются с внутриквартирной разводки. «Здесь мы видим, что засор произошел за пределами квартир. Собственники не должны платить за замену труб, выходящих за пределы их квартир», - пояснил юрист.

Иващенко сообщил, что нормативные сроки службы труб канализации определены действующими Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) в разделе «Элементы жилых зданий, объектов коммунального и соц-культурного назначения». Для чугунных трубопроводов канализации срок службы определен в 40 лет. «Насколько мне известно, в доме №3 этот трубопровод вообще никогда не меняли. То есть его износ стопроцентный. О сроках же работ по замене никто сейчас не скажет, так как они зависят от конкретных условий капремонта и потребностях в материалах. Это уже вопрос к проектировщикам», - сказал Сергей Иващенко.

Он также отметил, что «степень невыносимости условий проживания» определяют эксперты Роспотребнадзора. В этот надзорный орган жильцам, по совету юриста, следует обратиться незамедлительно, так как, по его мнению, «разлив фекальных вод в квартирах опасен для жизни жильцов, в том числе это важно в эпидемиологическом аспекте». «Нарушается конституционное право жильцов на безопасное жилье. На это и нужно им указывать в своих заявлениях в Роспотребнадзор. Нужно бить тревогу. Так как, если существует реальная опасность для их жизней, жильцов нужно будет отселять из квартир на время капремонта и ликвидации фекальных протечек», - заметил Сергей Иващенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 годам жители села Началово в Астраханской области пожаловались на плохое состояние "новых" домов, где наблюдаются перебои с подачей воды и света, не работает общественный транспорт, канализация затапливает подвалы и дворы. Управляющая компания не в силах устранить причину аварии, а жалобы чиновникам на состояние домов не приносят результата, пожаловались жильцы.

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