Безразличие чиновников вызвало недоумение жителей села под Астраханью

13 августа 2024, 01:17

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В селе Началово Приволжского района Астраханской области в новых домах, построенных для сирот, многодетных семей и переселенцев из аварийного жилья, канализация затапливает подвалы и дворы. Управляющая компания не в силах устранить причину аварии, а жалобы чиновникам на состояние домов не приносят результата, пожаловались жильцы.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля жители нового микрорайона села Началово заявили, что их "новые" дома в плохом состоянии, там наблюдаются перебои с подачей воды и света и не работает общественный транспорт, а чиновники не решили проблемы после многочисленных обращений, рассказали местные жители.

25 мая 2023 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Приволжского района Дмитрий Мазаев в торжественной обстановке вручили новоселам ключи от квартир в четырех корпусах нового жилого комплекса. Шестиэтажки были построены в селе Началово. Региональная администрация выкупила квартиры "посредством участия в долевом строительстве с использованием механизма эскроу счетов". "Астраханская область – первый субъект РФ, реализующий такой способ переселения граждан", – утверждалось в новостях тех дней. Всего же в этот жилой комплекс в рамках федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" переселили 582 человека из 8,575 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Также квартиры получили сироты, достигшие совершеннолетия.

В первый же месяц проживания в новостройках жильцы забили тревогу. Они стали рассказывать журналистам о том, что в их домах трескаются стеклопакеты, по стенам идут трещины, пластиковые трубы горячего водоснабжения "повело", появились "порывы". Есть проблемы и с электричеством — выбивает пробки, электроплиты ломаются, искрят розетки. Также появились проблемы с отоплением и водоснабжением. На все жалобы чиновники районной и областной администраций, а также сотрудники надзорных ведомств "отвечают искренним сочувствуем и ничего при этом не делают", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка инициативной группы жильцов Алевтина Полякова.

Просим Роспотребнадзор и прокуратуру защитить наши конституционные права на безопасное жилье

"С недавних пор у нас появилась новая проблема. У нас авария на канализации. Лифтовые шахты затапливает фекальными водами. Она просачивается во дворах через тротуарную плитку. Все наши клумбы гибнут. На первых этажах в некоторых квартирах черная жидкость поступает в ванные. Вонь стоит. В летнюю жару это может привести к инфекционным заболеваниям и даже эпидемии. Просим Роспотребнадзор и прокуратуру защитить наши конституционные права на безопасное жилье", - сказала Полякова.

Тридцатидевятилетний самозанятый строитель Александр Мус — коренной житель Началово. Был переселен в новый дом из ветхого жилья "по обмену". Воспитывает двух малолетних детей. По его словам, раньше на месте, где сейчас построен новый жилой комплекс, росли сады и виноградники, была болотистая местность и русло речки. "Не удивительно, что грунтовые воды поднялись. Не только наши дома страдают, но и частный сектор. У них подвалы затоплены. Наши шестиэтажки стоят на сваях. У нас нет подвалов. Канализация поперла два месяца назад. И все это время я не видел, чтобы шла откачка. Вот вчера только приехали, откачали жижу из лифтовой шахты", — сказал Александр.

Мужчина подтвердил — в квартирах на нижних этажах действительно воняет фекалиями. "Даже сотрудница прокуратуры приезжала две недели назад, заметила, что у нас подвальный запах в квартирах стоит. Что ж ему не стоять, если там канализацию прорвало", — возмутился Александр.

Александр Мус также рассказал, что зимой в квартирах холодно, так как тонкие стены покрыты трещинами. Во время дождей стены и потолки промокают в квартирах на всех этажах. В одном из домов жилкомплекса оседает и разрушается стена-перегородка в подъезде. На несущих стенах появились трещины от просадки грунта. Управляющая компания обещала исправить ситуацию. Но ремонтные работы не проводятся, сообщил собеседник.

"Приезжают (чиновники и сотрудники надзорных ведомств), нюхают, смотрят, смеются — и никаких действий. Рабочие иногда придут, заштукатурят, замажут трещины, но дальше косметических действий не идут", — рассказал Мус.

Мы тут просто брошены на произвол судьбы

Двадцатишестилетняя сирота, парикмахер Наталья Маник рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она не может жить в своей новой квартире. Девушка переехала в съемное жилье. Квартира у нее располагается на третьем этаже. Но уже после первого же дождя (в ноябре 2023 года) потолок "в районе люстры" в квартире у девушки "потек".

"Приходил электрик, но проблему так и не решил, сказал, что нужно стены и потолки переделывать, чтобы не протекали", - рассказала Наталья.

Проблемы с электричеством во всех корпусах нового жилкомплекса: постоянно "вышибает пробки", искрят розетки, уверяет девушка. Балконы в новых домах "кривые". Общественный транспорт в их микрорайон не ходит. Наталья добиралась до остановки два километра "пешком по бездорожью". "И вот теперь канализацию прорвало. Ничего сделать не могут, на наши жалобы внимание никто не обращает. Мы тут просто брошены на произвол судьбы. Не живу я здесь больше. Пришлось сбежать из этого "нового" дома", - возмутилась девушка.

Двадцатидевятилетняя Ажар Хатнянская воспитывает троих малолетних детей. Они с мужем проживают в третьем корпусе проблемного жилкомплекса на шестом этаже. Говорит, что запах канализации к ним в квартиру пока не доходит. Но в подъезде и во дворе он ощущается. Страдают жильцы квартир с первого по третий этаж. "Что только у нас не было. И крыша текла, и лампочка от сырости взрывалась, и розетки искрили. Когда мы с мужем уходим куда-нибудь, мы в щитке электричество отключаем. Пожар может произойти в любую минуту. Плесень стала появляться по окнам и в углах. Влажность высокая у нас. Зимой полы ледяные. Дети в тапочках и теплых носках ходят. Электричество зимой отключают — ни тепла, ни возможности еду приготовить — плиты у нас электрические. Это как же дома строили, что столько безобразного брака наделали? Общественный транспорт не ходит. Если я с малышами иду в поликлинику, здесь в Началово — приходится такси вызывать. Мы жалуемся, а они в ответ — вы сами виноваты", — сказала женщина.

Все опрошенные жильцы проблемного жилкомплекса сообщили корреспонденту, что они "устали жаловаться" в органы исполнительной власти и в надзорные ведомства.

"Нас не слышат. Приезжают, делают вид, что проводят проверку, сочувствуют — и все. Результат ноль. Ждут, когда здесь трагедия случится?" — сказала Алевтина Полякова.

Получить комментарий в управляющей компании и в районной администрации корреспонденту не удалось. В районной администрации сотрудница, не назвавшая своего имени, предложила журналисту прислать вопросы в редакционном запросе. Она коротко заметила, что жильцы сами виноваты в том, что произошла авария в канализационном коллекторе.

"Не надо что попало в унитазы бросать", - заявила сотрудница администрации.

17 июля редакция "Кавказского узла" отправила запрос в прокуратуру Астраханской области с предложением ответить на вопросы, связанные с коммунальным бедствием в новом жилом комплексе села Началово. Но в установленные законом сроки прокуратура не ответила.

Юрист Сергей Иващенко увидел в ситуации, сложившейся в проблемных домах села Началово, "явные признаки" многочисленных нарушений конституционных прав граждан на благоприятное жилье, на безопасную и здоровую среду обитания. По мнению юриста, в действиях чиновников и подрядных организаций видны явные признаки таких деяний, как халатность, преступный сговор, хищение бюджетных средств в особо крупном размере, нецелевое расходование бюджетных средств.

"Я не понимаю, почему не проводится расследование […]. В Началово имеются признаки всех перечисленных мной преступных деяний. При этом граждане о них в жалобах к чиновникам неоднократно заявляли", - заметил юрист.

По его словам, вопросы обеспечения сельчан водой, электричеством, общественным транспортом регулируются статьей 14 федерального закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ("Вопросы местного значения городского, сельского поселения").

"Дороги местного значения, организация маршрутного движения общественного транспорта по ним - все это находится в ведении районных властей. Все претензии к ним", - пояснил Сергей Иващенко, посоветовав жителям "писать жалобы в Москву".

"В данной ситуации нельзя выделять отдельно права сирот, права многодетных семей, инвалидов. Здесь не о категориях граждан нужно говорить, а об общих нарушениях конституционных прав граждан и их детей. Помимо надзорных и следственных органов к проверкам беззакония нужно привлекать и омбудсменов — уполномоченных по правам человека и ребенка", — заявил Сергей Иващенко.

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