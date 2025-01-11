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21:18, 11 января 2025

Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

Стенд с именами убитых бойцов в школе станицы Котляревская. Скриншот фото из Telegram-канала Татьяны Саенко от 07.12.24, https://t.me/tatianasayenko/2516

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Илья Арьков, Владимир Глинский и Павел Кривцов из Майского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 215 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 декабря 2024 года были официально признаны убитыми в военной операции не менее 212 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Илья Арьков, Владимир Глинский и Павел Кривцов убиты в военной операции на Украине, сообщила глава Майского района Татьяна Саенко в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии стенда с именами погибших в ходе СВО бойцов в школе станицы Котляревская. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 215 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 200 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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