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04:41, 8 января 2025

Житель Азербайджана осужден за призывы к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку признал Хамзу Мамедли виновным в призывах к террористической деятельности против государства и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Хамзе Мамедли.

Мамедли было предъявлено обвинение по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму) и 281.2 (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана, пишет 7 января Oxu.az.

Гособвинитель настаивал на восьмилетнем сроке заключения, однако суд приговорил Мамедли к шести годам лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2021 года к 13 годам лишения свободы был приговорен активист Партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов, которого признали виновным в финансировании терроризма, публичных призывах к борьбе против государства и незаконном обороте запрещенных предметов.

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Автор: "Кавказский узел"

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