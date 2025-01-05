Жители Азербайджана призвали решить проблему с безнадзорными собаками

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Полтора десятка бездомных собак убиты в Загатале на фоне роста их популяции и участившихся случаев нападений на людей. Местные жители и зоозащитники призвали власти Азербайджана организовать отлов и стерилизацию безнадзорных животных.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года "Общество защиты животных Азербайджана" заявило, что в Загатале и Сумгаите отстреливают бездомных собак с разрешения местных чиновников, и призвало власти страны вмешаться в ситуацию. Представители городских властей не причастны к убийствам животных, возразили чиновники.

В августе 2022 года активисты провели акцию протеста в Наримановском районе Баку, где были убиты шесть бездомных собак, которых опекали волонтеры. Проблему жестокого обращения с бездомными животными нужно решать, в том числе внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс, поскольку сейчас это считается лишь административным нарушением, указали тогда зоозащитники.

Около 15 уличных собак были расстреляны в ночь на 1 января в пригороде Загаталы, на территории закрытой мусорной свалки. Животные собирались на этой свалке, поскольку их там подкармливали.

Властям следует обустроить приюты для собак, считает зоозащитник Намик Манташев. "Считаю, что государство за бюджетные деньги должно построить приюты для собак, где уличных животных будут собирать и содержать, предотвращая их распространение и размножение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Загатале и соседнем Гахе, по его словам, живет большое число беспризорных собак. "Но количество уменьшается потому, что собак травят. Неизвестно кто. Не стреляют, а рассыпают отраву, и животные гибнут. Конечно, так поступать нельзя", - сказал зоозащитник.

В Загатале растет количество бесхозных животных, иногда они нападают на людей

Местные органы власти не причастны к смерти животных, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Исполнительной власти Загатальского района. "Исполнительная власть не занимается отстрелом собак, а проводит просветительские мероприятия против отстрела уличных животных. В Загатале растет количество бесхозных животных, иногда они нападают на людей, и это становится причиной недовольства населения", - сказал он.

В свою очередь председатель городского муниципалитета Нурали Ахмедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Загатале нет государственного питомника, где можно содержать уличных собак. Он предположил, что собак убил местный житель, чтобы обезопасить свою семью от нападения беспризорных животных.

Не раз я видел, как уличные собаки вечером нападали на прохожих

Житель города Видади Абсаламов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о большом числе собак на улицах и недовольстве людей в связи с опасностью нападений. "Не раз я видел, как уличные собаки вечером нападали на прохожих. При мне укушенных не было, но надо с этим что-то делать. А как поступать с собаками? Другого способа, кроме отстрела, я не знаю", - сказал Абсаламов.

Иное мнение высказал житель Загаталы, владелец двух собак Хикмет Гашимов. Он считает, что по опыту европейских стран следует за государственный и общественный счет производить отлов и кастрацию уличных животных. "Там собак и кошек выпускают на волю, и они живут, никому не мешая. В Турции магазины открывают свои салоны зимой для собак, чтобы животные переночевали. Мы все это видим. В Азербайджане надо поступать, как в Турции, где проблемы уличных собак нет", - сказал Гашимов корреспонденту "Кавказского узла".

Должна быть отдельная государственная структура для решения этой проблемы

Проблема бездомных животных характерна и для других регионов страны, считает Мехман Алиев - житель поселка Бузовна в пригороде Баку. По его словам, на берегу моря живет стая собак, среди них много породистых - хаски, бульдог, возможно, выброшенные хозяевами.

"Их подкармливают, животные питаются на свалках отбросами от прибрежных ресторанов. В Турции любая уличная собака кастрирована, о чем указывает бирка на ушах животных. В нашем поселке есть собаки с бирками. Но животных по стране так много, что быстро всех не стерилизуешь. Должна быть отдельная государственная структура с бюджетным финансированием для решения этой проблемы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мехман Алиев.

Наказание за жестокое обращение с животными ужесточено

29 декабря 2024 года президент Азербайджана утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышение штрафов за жестокое обращение с животными, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Намизад Сафаров.

По его словам, теперь за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов (около 294-470 долларов), тогда как ранее максимальный штраф составлял 500 манатов. Если такие действия совершены демонстративно, в том числе с показом в СМИ, то штраф составит от 800 до 1000 манатов. За причинение животному увечий штраф вырастет до 1500 манатов, а если жестокость привела к гибели животного – то до 2000 манатов с возможностью ареста до одного месяца.

Кроме того, в законе предусмотрен штраф в размере 1000-1500 манатов или арест на месяц за пропаганду жестокого обращения с животными, призывы к этому или использование материалов с такими сценами в коммерческих целях, рассказал Сафаров.

Наказание должно быть за каждый случай насилия над животными

Зоозащитник Фарид Мансуров удовлетворен ужесточением наказания, предусмотренного в новой редакции закона, но не доволен исполнением закона. "Дело не только в тяжести наказания, но в первую очередь в его неотвратимости. Этого я не вижу. Наказание должно быть за каждый случай насилия над животными, причем необходимо наказывать публично, демонстрируя судебные процессы на ТВ, распространяя информацию об осуждениях за крупные штрафы и лишения свободы во всех СМИ. Тогда народ узнает и поймет незаконность жестокого обращения с животными", - сказал Фарид Мансуров корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-служба МВД сегодня, в выходной день, не работала, поэтому получить информацию о ходе расследования гибели собак в Загатале не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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