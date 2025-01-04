Ландшафтный пожар в Эльбрусском районе затронул 10 тысяч кв метров площади

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На склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии произошел крупный природный пожар.

Информация о возгорании поступила вечером 3 января около 20.30 мск.

"В Тырныаузе, на одном из близлежащих склонов, в районе стадиона «Баксан» загорелась сухая трава, - написал в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков. - Площадь горения - около 700 квадратных метров. Предположительно причина возгорания - бытовая, неосторожное обращение с огнем".

К полуночи региональное управление МЧС отчиталось, что "осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз, потушено более 300 метров фронта горения". В ведомстве заявили также, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

"Сложности в тушении горения сухой травы связаны крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток", - отметили в МЧС по КБР.

Сегодня к 08.55 мск пожар в окрестностях Тырныауза был полностью ликвидирован. "Общая площадь пройденная огнем составила 10000 квадратов, - сообщается в телеграм-канале ведомства в 9.32 мск. - Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются".

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