Жители Азербайджана рассказали о вынужденной экономии на фоне роста тарифов ЖКХ

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Повышение тарифов на коммунальные услуги в условиях монополии госкомпаний необоснованно, считают оппозиционеры. Жители Азербайджана намерены оплачивать услуги по новым тарифам, хотя многим придется найти возможности для экономии.

Как писал "Кавказский узел", после роста в Азербайджане цен на бензин АИ-92, дизельное топливо, выросла стоимость проезда в метро, внутригородских и пригородных автобусных пассажироперевозок. Оппозиционные политики раскритиковали экономическую политику властей.

Рост тарифов ЖКХ "Кавказскому узлу" прокомментировали экономист, председатель оппозиционной партии REAL Натик Джафарлы, экономист, преподаватель Магомед Талыбов, глава НПО "Мультимедиа" Осман Гюндуз, член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.



2 января Тарифный Совет объявил о повышении цен для населения на газ, электричество и отопление. Также по более высоким ценам будут продаваться более четырех десятков наименований лекарств. Новые тарифы за отопление для населения (1 азербайджанский манат, или 100 гяпиков равны 0,59 долларов США): при отсутствии счетчика население должно платить 30 гяпиков за 1 квадратный метр в месяц (до этого был 15 гяпиков). При установке счетчика тариф установлен в размере 14,6 маната за 1 гигакалорию.

Тарифы за кубометр природного газа для населения при объеме годового потребления до 1200 кубометров повышены на 0,5 гяпика (4,2%), с 12 до 12,5 гяпика, при объеме от 1200 до 2500 кубометров - -на 2 гяпика (10%), с 20 до 22 гяпиков, при потреблении свыше 2500 кубометров - на 5 гяпиков (20%), с 25 до 30 гяпиков.

Тарифы на электроэнергию выросли от 5 до 15,4%. Так, при ежемесячном объеме потребления до 200 кВТ стоимость одного киловатт-часа выросла на 0,4 гяпика (5%), с 8 до 8,4 гяпика; при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов - на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпиков;

при потреблении свыше 300 киловатт-часов - на 2 гяпика (15,4%), с 13 до 15 гяпиков.



Тарифный совет снизил цены на четыре лекарственных средства, и повысил на 46 препаратов "в целях обеспечения надежных поставок".

Новые цены объясняются стремлением снизить расходы соответствующих государственных компаний, продающих коммунальные услуги дешевле себестоимости, а также "оптимизацией" и "модернизацией" работы этих компаний, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Если бы доля расходов на коммунальные услуги и продукты в семейном бюджете составляла 15-20%, никто бы не возмущался потому, что такие расходы не создают критическую массу. Но в Азербайджане иначе

Хотя Тарифный совет назвал очередное повышение не существенным, но результаты роста цен в годовом исчислении будут значительными, считает Магомед Талыбов. "Только рост цен на газ и электричество нанесет урон среднестатистическим семьям в 63,3 маната в месяц. При росте минимальной зарплаты с 345 манат до 400 манат образовался месячный выигрыш в 55 манатов, а повышение тарифов только по двум категориям (газ и электричество) превысят образовавшийся доход в минимальной зарплате", - подчеркнул он.

Рост тарифов колеблется в пределах 5-8%, указал Талыбов. "Кажется мало потому, что в прежние годы тарифы повышались более чем на 10%. Если бы доля расходов на коммунальные услуги и продукты в семейном бюджете составляла 15-20%, никто бы не возмущался потому, что такие расходы не создают критическую массу. Но в Азербайджане иначе", - заметил экономист.

Решение Тарифного совета поднять цены на воду, электричество, газ, отопление и лекарства экономически не обосновано и вызвано только неграмотным управлением в соответствующим государственных компаниям, крупным хищением средств в них и безнаказанностью управленцев, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Натик Джафарлы.

Компании-монополисты покрывают свои провалы в работе повышением цен на продукт, взваливая свою вину на народ

У власти нет оснований обосновывать повышение коммунальных услуг ростом себестоимости азербайджанского газа, от сжигания которого добывается большая часть электричества, уверен Осман Гюндуз. "Государственные компании SOCAR, Azərenerji и Azərişıq говорят про оптимизацию и модернизацию своей работы, но почему тогда цены повышаются? Есть одно правильное объяснение - эти компании - монополисты, они покрывают свои провалы в работе повышением цен на продукт, взваливая свою вину на народ", - констатировал Гюндуз, потребовав от Антимонопольного комитета проверки в названных компаниях.



В Тарифном совете объяснили рост цен заботой об эффективности работы соответствующих государственных коммунальных компаний с обязательным сохранением доступности услуг для большинства населения.

Сотрудник пресс-службы совета сказал корреспонденту "Кавказского узла", что средний внутренний тариф на газ в Азербайджане ниже себестоимости. Для предотвращения экономических потерь, обеспечения рентабельности и привлечения инвестиций потребовалось новое тарифное регулирование. При этом тариф на газ для централизованных котельных многоквартирных домов не изменился в рамках социальной политики государства и стимулирования эффективного использования энергоресурсов. Рост стоимости за подключение к домам водопроводных сетей повысит качество услуг, прозрачность финансов и учета, а также позволит предпринимателям заранее рассчитывать расходы при инвестировании. Новый тариф на электричество установлен с учетом влияния роста цен на газ на себестоимость производства электроэнергии, объяснили в Тарифном Совете.

В министерстве труда и социальной защиты населения напомнили о том, что с января-февраля будет повышения размер минимальных пенсий и зарплат в Азербайджане, с января-февраля 2025 года. Так, с 1 января установлен минимальный размер заработной платы в размере 400 манатов (было 345 манатов). Кабинету министров поручено в течение одного месяца представить президенту предложения о повышении минимального размера трудовой пенсии с 280 манат до 320 манатов с 1 февраля 2025 года. Кроме того, осенью 2024 года были индексированы пенсии. В ведомстве считают, что повышение этих выплат отражает государственную политику обеспечения социальной защиты, и нивелирует расходы населения по новым коммунальным тарифам.

Вугар Байрамов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что социальный пакет "позволит повысить минимальную заработную плату, минимальную пенсию, пособия, стипендии и социальные выплаты трем миллионам граждан. Индексация пенсий по возрасту, по потере кормильца и по инвалидности затронула около 1,1 миллиона граждан. На эти цели из бюджета планируется выделить полмиллиарда средств", - отметил он.

Жителей Азербайджана обеспокоил рост тарифов на коммунальные услуги

Жители Азербайджана по просьбе "Кавказского узла" прокомментировали повышение тарифов. Учитель колледжа в городе Гах, на северо-западе Азербайджана Намик Манташ сообщил "Кавказскому узлу", что рост тарифов для его семьи некритичен. "Мы будем платить по новым ценам, думаю, что семейный бюджет (муж и жена работают) это позволит. Наши дети рост цен не заметят", - сказал он.

Пенсионер Сейран Рустамов из города Гах также подтвердил намерение платить по новым тарифам. "А что нам остается делать, будем молча оплачивать подорожавшие расходы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелица дома в поселке Сарай в 25 км от Баку Фарида Алиева платит ежемесячно 250-300 манатов на отопление двухэтажного дома. Снижать температуру в доме после повышения цены на газ она не намерена, так как тогда в доме увеличится влажность и отсыреют обои. "Увеличу оплату за частные уроки, которые я даю, так покрою рост расходов. Другого способа компенсировать новые траты не знаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рамиз Ахмедов живет в поселке Новханы, зарабатывает мелким ремонтом водопроводных сетей и строительными работами в частных домах. Берется выполнить поручения владельцев домохозяйств. В день, если есть работа, приносит домой 20-50 манатов. Ахмедов узнал о повышении цены на коммунальные услуги от корреспондента "Кавказского узла". "Они (власть) каждые 2-3 года повышают цены на газ, воду и электричество. Мы недовольны, бурчим, злимся, пересчитываем наш бюджет, и платим по новым тарифам. Спустя время забываем об этом до нового роста цен. Как я поступлю? Конечно, буду платить. Не знаю, на чем еще можно экономить, моя семья, в которой жена не работает, и так живет более чем экономно. Мясо почти не едим, на столе только курица. Питаемся в основном мучными изделиями, летом много потребляем овощи со своего огорода. На одежду не тратимся, все что на нас - это старое. Автомобиля у меня нет, добираюсь до объектов на мотороллере. Хорошо, что не подняли цену бензина. Дом покупать не будем, так как он есть. Живем тем, что имеем сегодня, не думая о завтрашнем дне. Аллах подаст, голодными не останемся", - сказал Ахмедов.

Льгот или субсидии, достаточных для покрытия расходов на оплату услуг ЖКХ, в Азербайджане нет.

Читатель "Кавказского узла" Нури Паша разместил под постом в блоге "Ветер с Апшерона" свой расклад новых тарифов: "Очень простые вычисления показывают что коммунальные расходы увеличатся максимум на 3-4 маната в месяц. А повышение пенсий на 40 манатов минимум. Простая математика", - написал он.

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