Увеличены зарплаты депутатов и министров в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С января 2025 года зарплаты депутатов парламента и членов правительства Грузии выросли на 60-80%, а зарплата премьер-министра - почти в четыре раза.

"Кавказский узел" сообщал, что с 1 января 2025 года пенсии по возрасту в Грузии выросли на 35 лари (около 12 долларов США). Самая высокая пенсия по возрасту установлена для жителей высокогорных поселений в возрасте старше 70 лет, она составляет 540 лари (193 доллара США).

Новая формула расчета зарплат для депутатов парламента и членов правительства Грузии вступила в силу с 1 января 2025 года. Она предусматривает существенное увеличение зарплат парламентариев и министров, а также президента.

Заработная плата рядового депутата увеличилась с 4624 до 8250 лари в месяц (с 1,6 тысяч до 3 тысяч долларов США). Для спикера парламента месячная зарплата выросла с 6260 до 10 тысяч лари (с 2,2 тысяч до 3,6 тысяч долларов). Главы фракций и председатели комитетов, чья зарплата составляла ранее 5540 лари, теперь будут получать 9 тысяч лари в месяц (1,9 тыс. долларов и 3,3 тысячи долларов США), пишет “Новости-Грузия”.

Годовая зарплата премьер-министра увеличится почти в четыре раза, с 41 тысяч лари до 159 600 лари (с 14,6 до 56,8 тысяч долларов). Годовые зарплаты министров, составлявшие ранее от 66 до 81 тысяч лари (23,4 – 28,9 тысяч долларов) увеличены до 135 тысяч лари в год (около 48,3 тысяч долларов).

Суммы зарплат рассчитаны путем умножения суммы базового оклада на коэффициент. Для рядового депутата коэффициент равен 7, для спикера парламента – 8,5, а для президента и премьер-министра – 10. Такая формула предусмотрена поправками к закону «Об оплате труда в публичных учреждениях», принятыми весной 2024 года. Тогда глава правительства Ираклий Кобахидзе объяснил необходимость повышения зарплат высокопоставленных чиновников предотвращением коррупции и парламент Грузии одобрил поправки в ускоренном порядке.

Среднемесячная номинальная зарплата в Грузии во ll квартале 2024 года составляла 2 004,9 лари или 730,4 доллара.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.