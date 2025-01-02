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04:50, 2 января 2025

В Грузии увеличились пенсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пенсии по возрасту с 1 января 2025 года выросли на 35 лари (около 12 долларов США).

Пенсия для людей в возрасте 70 лет и старше теперь составляет 450 лари (160 долларов), а для людей того же возраста, но проживающих в высокогорных поселениях – 540 лари (193 доллара).

Для людей моложе 70 лет с нового года пенсия составляет 350 лари (125 долларов), в высокогорных регионах – 420 лари (150 долларов), информируют "Новости Грузии".

Согласно правилам, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% от экономического роста.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Пенсионерам моложе 70 лет пенсия индексируется на уровне инфляции, пенсионерам старше положена дополнительная индексация.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2023 году Уполномоченный по правам человека Грузии Леван Иоселиани предложил отменить законодательное ограничение, согласно которому социальные выплаты ветеранам прекращаются, когда они начинают получать пенсию по достижении возраста..

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Автор: "Кавказский узел"

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