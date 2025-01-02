Отчет властей о развитии региона вызвал скепсис жителей Котово

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Губернатор Волгоградской области рапортовал об успехах в 2024 году в реализации нацпроектов и росте бюджета, а жители Котово в ответ потребовали наладить подачу воды, которая отсутствует в их домах с 28 декабря.

Как информировал "Кавказский узел", жители Котово с 28 декабря остаются без воды из-за аварии на водоводе. Власти отчитались о ликвидации аварии, но питьевая вода так и не поступает. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и как можно быстрее возобновить водоснабжение.

Администрация Котово сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что ночью была обнаружена утечка на водоводе Филино-Котово в 30 километрах от города Котово. В сообщении сказано, что водовод остановлен.

В другой публикации власти Котово привели отчет губернатора Волгоградской области о развитии региона за 2024 год. В нем, в частности, тот указал на успехи в реализации нацпроектов, а также на рост валового регионального продукта и бюджета. Этот пост на странице администрации Котово, на которую подписаны 930 пользователей, на 12.20 мск набрал три отметки с реакцией пользователей и 11 комментариев. Большая часть их авторов потребовала решить проблему с водоснабжением.

"Уважаемые губернатор Волгоградской области. Наведите порядок в городе Котово. Сколько можно проводить ремонт водовода? Обеспечить подвозом воды людей у нашей администрации не получается", – пожаловалась Натали.

"Нет воды ни капли", – подчеркнула Ирина Овчарова.

"Котово несколько суток уже как отключили воду. Пожалуйста, разберитесь в нашей проблеме с водой, точнее с ее отсутствием. Уже несколько лет весь город страдает. Дома дети, животные. Живем на пятом этаже, воды хорошего напора вообще можно сказать не видим. "Водоканал" боится дать давление, так как водопровод не выдерживает, и постоянно порывы происходят, хотя на новый водопровод деньги выделялись. Вопрос почему ничего не изменилось, а еще хуже стало даже? И что нам делать, как выживать в таких условиях?" – задалась вопросами Алла Индюкова.

"Город Котово, Волгоградская область, люди несколько суток без воды. Новый год наступил, а вода так и не поступила, чуда не произошло. Издевательство! Люди с маленькими детьми, инвалиды, старики, весь город без воды. Счастливого Нового года", – сыронизировала Катюня Малахова.

"Котово, Волгоградская область. Люди несколько суток находятся без воды, подвоза воды даже технической нет. И это проблема не одного дня, это круглый год такая история, которая не заканчивается. И ничего не меняется. Возьмите на контроль", – обратилась к губернатору Виктория Юрьевна.

"Котово, Волгоградская область. Несколько суток без воды. В семьях маленькие дети, инвалиды, лежачие больные. Нет возможности помыть нормально посуду, постирать вещи и тем более искупаться", – отметила Анастасия Тимощук.

На 12.20 мск на сайте администрации Волгоградской области нет комментариев губернатора относительно обращений к нему жителей Котово с просьбой решить проблему с водоснабжением.

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