Подозреваемый по делу о гибели двух подростков в Болниси арестован

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Суд в качестве меры пресечения избрал арест водителя, чей автомобиль сбил двоих подростков.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря во время массовых беспорядков, которые произошли в грузинском селе Нахидури из-за гибели двух подростков в ДТП, пострадали восемь сельчан и сотрудники полиции.

Суд заключил под стражу в качестве меры пресечения задержанного в связи с гибелью двух несовершеннолетних в результате дорожно-транспортного происшествия в Болнисском муниципалитете, сообщило издание Sovanews.

«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 30 декабря 2024 года, управляя автомобилем в Болнисском муниципалитете, обвиняемый проявил неосторожность, не обеспечил безопасное вождение транспортного средства и врезался в двух несовершеннолетних. Пострадавшие скончались. на месте в результате полученных телесных повреждений», - цитирует издание релиз прокуратуры.

В тот же день полиция задержала причастного к гибели молодых людей. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности или эксплуатации автомобиля, повлекшее гибель людей).

Напомним, по данным издания Aktual.ge, легковой автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу. Местные жители заявили, что водитель автомобиля вёл себя оскорбительно после ДТП. Сельчане перевернули машину скорой помощи, в которую пустили этого водителя, поскольку опасались, что он уедет с места аварии. В село были стянуты силы спецназа, они по-прежнему остаются в Болниси.

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