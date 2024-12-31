Восемь жителей грузинского села пострадали в массовых беспорядках

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Во время массовых беспорядков, которые произошли в грузинском селе Нахидури из-за гибели двух подростков в ДТП, пострадали восемь сельчан и сотрудники полиции.

Беспорядки произошли 30 декабря в селе Нахидури в муниципалитета Болниси после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое подростков, сообщает МВД Грузии.

"На месте собралось местное население и ситуация обострилась. Произошел конфликт как между собравшимися гражданами, так и между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов, находившимися на месте для поддержания общественного порядка. Собравшиеся перевернули как транспортное средство, участвовавшее в столкновении, так и автомобиль бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, они повредили и разбили окна автомобилей других граждан, находившихся на месте", - цитирует сегодня сообщение ведомства Netgazeti.

По данным полиции, собравшиеся не позволяли уйти пассажирам автомобиля, участвовавшего в ДТП, а также мешали работе силовиков и врачей скорой помощи. В результате конфликта сотрудники МВД получили различные травмы. Также пострадали восемь местных жителей, которым была оказана медицинская помощь. При этом часть из них остаются в медицинских учреждениях. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, пишет издание.

По данным издания Aktual.ge, легковой автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу. Местные жители заявили, что водитель автомобиля вёл себя оскорбительно после ДТП.

Сельчане перевернули машину скорой помощи, в которую пустили этого водителя, поскольку опасались, что он уедет с места аварии. В село были стянуты силы спецназа, они по-прежнему остаются в Болниси, пишет сегодня издание.

Телеграм-канал Tbilisi life опубликовал сегодня видеоролик, смонтированный из записей, сделанных во время беспорядков. На кадрах, записанных в темное время суток, видна толпа людей, с криками штурмующих автомобиль скорой помощи. В других фрагментах ролика, также записанных в темное время суток, также видна толпа людей, перевернутые автомобили, а также автомобиль, у которого разбито лобовое стекло. На видео слышны крики, а также нецензурная брань на русском языке, в связи с чем "Кавказский узел" не публикует видеоролик.

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