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09:15, 31 декабря 2024

Очередь на "Верхнем Ларсе" сократилась до 338 автомобилей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" водители и пассажиры 338 транспортных средств ожидают своей очереди на выезд в Грузию.

Как писал "Кавказский узел",  по состоянию на 23.50 мск 29 декабря в очереди на КПП "Верхний Ларс" находилось почти 1300 машин.

Сегодня, по данным на 9.15 мск, разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 338 транспортных средств, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. В "зеленой зоне" находятся 300 машин.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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