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03:59, 31 декабря 2024

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генерал-майор Аршак Карапетян обвинен в Армении в ряде преступлений и находится в международном розыске. После задержания в Москве его отпустили под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", замначальника Генштаба ВС Армении Аршак Карапетян возглавил Минобороны 20 июля 2021, однако уже в ноябре того же года он был отправлен в отставку по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве по запросу армянских властей, сообщает 30 декабря ТАСС.

По данным издания, Карапетян объявлен в международный розыск по ряду статей Уголовного кодекса Армении.

Карапетян был задержан 29 декабря, в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в настоящее время он находится на свободе, пишут "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна.

В розыск Карапетян объявлен по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблениями должностными полномочиями и злоупотреблении властью.

После отставки Карапетян возглавил оппозиционное движение "Всеармянский фронт", по его словам, движение рассматривает Россию как главного стратегического союзника Армении. "Хотим предложить создание южного военного блока в составе России, Армении и Ирана", - приводит его слова РБК.

Карапетян также сообщал, что во время службы предлагал властям Армении сблизиться в военном отношении с Россией. "Первые поставки оружия уже произошли, были составлены списки российских офицеров, которые должны были прилететь. К сожалению, меня сняли с должности, и все эти планы сошли на нет", - добавил он.

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Автор: "Кавказский узел"

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