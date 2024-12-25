Аналитики поспорили о целях фетвы о многоженстве

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Отзыв фетвы о многоженстве не отменяет того, что оно закреплено в Коране, при этом основной ее смысл - разъяснить порядок и ответственность при заключении религиозного брака, полагают представитель ДУМ и исламовед. Фетва не защищала права женщин и могла навредить, уверены правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", совет улемов Духовного управления мусульман России 19 декабря издал фетву, из которой следует, что многоженство у мужчин-мусульман в России допустимо, мусульманин может состоять в религиозном браке с четырьмя женщинами при справедливом и равноправном отношении ко всем женам. 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России о необходимости устранить нарушения закона в связи с фетвой о допустимости многоженства. Сославшись на это, а также на реакцию общественности, ДУМ отозвал фетву.

Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. В октябре 2019 года с предложением легализовать в мусульманских регионах России многоженство выступил член Общественной палаты РФ Мансур Солтаев, ныне уполномоченный по правам человека в Чечне. Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы тогда сочли эту идею юридически неосуществимой.

Фетва совета улемов ДУМ РФ была неправильно истолкована, рассказали "Кавказскому узлу" первый заместитель председателя Духовного управления РФ Дамир Мухетдинов и доктор юридических наук, профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен. Отмененная фетва ничего не разъяснила в правах женщина, указали эксперт по вопросам Северного Кавказа Екатерина Сокирянская и координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова.

Совет улемов ДУМ РФ не разрешал и никак не мог разрешить многоженство, поскольку оно уже узаконено в Коране

Фетва предназначена для людей религиозных, которые сами готовы следовать ей, заявил Дамир Мухетдинов, отметив, что отзыв фетвы - вынужденный шаг под давлением недоброжелателей, которые не поняли ее смысл фетвы.

"Совет улемов ДУМ РФ не разрешал и никак не мог разрешить многоженство, поскольку оно уже узаконено в Коране и в священных писаниях других авраамических религий. Их тексты, согласно российскому закону, не подсудны. Напротив, богословское заключение — это попытка ограничить неправильно понятое многоженство в рамках религиозной традиции. Поскольку зачастую многоженство практикуется в совершенно извращенном виде, как сожительство без взаимной ответственности и обязательств. Бесконтрольно и безответственно обряд никяха проводят не аттестованные и не служащие в Духовном управлении мусульман имамы. Результат — обманутые, оставшиеся без средств к существованию женщины и их дети. Они приходят к нам в мечети, умоляют повлиять на нерадивых мужей, просят о материальной помощи», - пояснил он.

По словам муфтия, некоторые мусульмане стали практиковать многоженство как некую форму развлечения.

"Это касается легкомысленных людей, которые думают, что в мечеть можно забежать, заключить никях и иметь право для сексуальных утех со своей избранницей или избранником. Такое, к сожалению, практикуют и мигранты внешние, и мигранты внутренние, с Кавказа, например. Им так «по кайфу» или по моде. Муфтият против такого подхода возражает. Эта фетва применима была бы и по всей России. Во всех регионах и даже по всему миру. А сейчас ультраправое шовинистическое лобби ликует в понимании собственной победы в навязывании искаженной и клеветнической картины мира и антиправового мышления депутатам и прокуратуре", - сказал Мухетдинов.

Леонид Сюкияйнен подчеркнул, что любая фетва в соответствии с традициями исламского фикха носит рекомендательный характер.

"Фетва (она у нас называется богословское заключение) – это некое мнение, некий взгляд, некая оценка по какому-то вопросу фикха, то есть по вопросу поведения людей, взаимоотношений между людьми, либо по поводу каких-то явлений, какого-то феномена, которые проявляются вовне. В отличие от решения суда, фетва не является обязательной. Решение суда имеет статус обязательного, оно обязательно для сторон, конфликт которых разрешает. Статус фетвы и отношение к ней определяется тем органом или тем лицом, который выносит эту фетву. Если это человек или корпорация, вынесшая фетву, уважаемые, авторитетные, к мнению которого прислушиваются, то ей будут следовать. Если этот деятель или какая-то институция, отношение к которым не очень уважительное, то значит так к ней и будут относиться. Понятно, что в зависимости от этого, от ситуации, фетве следуют какие-то отдельные круги мусульман, какие-то отдельные мусульманские сообщества", - рассказал он.

Что касается, «отзыва фетвы», то такое, по мнению профессора, возможно, но происходит это, как правило, за счёт издания другого богословского заключения по этой же теме.

По его словам, официальная легализация многоженства в России исключена.

"У нас существует Конституция, у нас существует законодательство семейное, где говорится о том, что лицо может состоять только в одном браке, официально зарегистрированном государством. В то же время, само проживание, де-факто в семейных отношениях мужчины с несколькими женщинами, заключение с ними религиозного брака, в РФ декриминализировано: за это нет ни административного, ни уголовного наказания», - отметил Сюкияйнен.

В России были попытки на региональном уровне легализовать многожёнство, указал он.

"В Ингушетии в конце 1990-х - начале 2000-х годов почти два года регистрировали вторые и последующие браки. Несколько десятков их было зарегистрировано. В Башкортостане поднимали этот вопрос в начале 2000-х. Но после отмены ингушской инициативы, этот вопрос уже не подымается и вряд ли возможна легализация многоженства даже на региональном уровне Поэтому официально на уровне государства, на уровне действующего права легализация многоженства и не обсуждается», считает Сюкияйнен.

Он затруднился сказать, растет ли фактическое многожёнство, но указал, что смысл фетвы ДУМ был несколько не правильно понят.

"Я таких данных официальных не знаю. Растет такое количество браков или нет — неизвестно. Я могу предположить, что существуют обстоятельства социального, политического свойства. Есть обстоятельства, которые могут в принципе стимулировать фактически, назовем, это не многожёнство, так как жена по ЗАГСу одна может быть, а несколько фактических семейных отношений. Это проведение специальной военной операции. Там же гибнут молодые люди. В том числе есть люди из Кавказа. Получается, что остаются женщины одинокие, часто с детьми. В мусульманской среде достаточно давно, на протяжении веков, была такая традиция, брать под опеку вдов, обеспечивать материально и предоставлять социальный статус. А что такое предоставление социального статуса? Не просто предоставлять им материальную помощь, чтобы они не испытывали проблем, но и давать им статус общественный — замужней женщины. Это очень важно для мусульманского общества. Это может быть стимулом заключения второго и последующего религиозного браков, а не какие-то проблемы сексуального характера. Именно такая мотивировка для многожёнства есть в других мусульманских странах. Так я знаю кувейтянина, который именно таким образом заключил брак с женщиной, чтобы обеспечить ей статус в обществе", - пояснил Сюкияйнен.

В фетве разъяснялась необходимость, чтобы мужчина, который заключает такой брак, ощущал свои обязательства более четко, что это обязательства перед Аллахом

По его мнению, для этого и предназначалась фетва, разъясняющая проблематику многожёнства.

«Многожёнство уже разрешено в Коране и его никто не отменит. В фетве разъяснялась необходимость, чтобы мужчина, который заключает такой брак, ощущал свои обязательства более четко, что это обязательства перед Аллахом. Если он действительно человек честный и богобоязненный, заключая такой брак, он отвечает не перед судом, не перед полицией, не перед государственным органом, он отвечает перед кем? Перед своей совестью, перед Всевышним», - подчеркнул Сюкияйнен.

Есть люди, для которых значим только религиозный брак. Поэтому такая «легализация» через мечеть могла бы способствовать развитию этой практики, ее популяризации, а также создать условия для принудительных вторых браков

Екатерина Сокирянская считает, что отмененная фетва кардинально ситуацию не изменит. "Кто хочет, кто считает для себя многоженство приемлемым, будет заключать второй и последующие религиозные браки. Или женщины будут выходить замуж за мужчин, у которых есть другая жена", - сказала она.

Но «легализация» многоженства через духовное управление, по мнению эксперта, повысила бы дискриминацию женщин.

"Есть люди, для которых значим только религиозный брак. Поэтому такая «легализация» через мечеть могла бы способствовать развитию этой практики, ее популяризации, а также создать условия для принудительных вторых браков. Принудительный брак или брак по сговору родителей это насилие и тяжелая психологическая травма, если речь идёт о первой жене, а тем более о второй. Подобная «легализация» открыла бы возможности для дополнительного давления на женщин, которые не хотели бы состоять в таких браках", - полагает Сокирянская.

При этом и в немусульманских регионах России есть мужчины, которые живут «на два дома».

"В целом, это личное дело людей, если оно происходит по согласию всех сторон, и пока такая практика находится за пределами правового поля. А вот разрешение многожёнства официальным религиозным органом любой конфессии будет однозначно вредным в отношении прав женщин и детей", - считает Сокирянская.

Катерина Нерозникова недоумевает по поводу фетвы.

"Зачем она вообще нужна, ведь все и так ясно и разрешено Кораном. Ничего нового по правам жен муфтият тоже не сказал. Как будто бы это похоже на поддержку медийного тренда на обсуждение многоженства, а для чего его обсуждать сейчас - вообще непонятно. Все равно для тех, кто живет по канонам ислама, московский муфтият никакого веса и авторитета не имеет. Так что положение женщин никак не изменится от этой фетвы», - считает Нерозникова.

В июле 2017 года в республике распространилась информация, что глава Чечни издал указ о создании в муфтияте комиссии по формированию толерантного отношения к многоженству, а от чиновников требуют заключать второй и третий браки. В муфтияте и МВД Чечни опровергли эти сведения.

Вопрос о многоженстве в российском обществе обсуждался после нашумевшей истории со свадьбой полицейского начальника в Грозном. 16 мая 2015 года 57-летний глава РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуд Гучигов женился на 17-летней жительнице Чечни. Несовершеннолетняя девушка, по данным ряда СМИ, стала второй женой Гучигова одновременно с предыдущей супругой. Выдвигались предположения о принуждении несовершеннолетней к браку. Сам Гучигов, руководство Чечни и детский омбудсмен Павел Астахов эти предположения опровергали.

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