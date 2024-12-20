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23:30, 20 декабря 2024

Активисты рассказали об освобождении мужчины из трудового рабства в Баксане

Владимира удалось освободить из трудового рабства в Баксане. Скриншот фото из Telegram-канала "Альтернативы" от 20.11.24, https://t.me/alternative_help/2696.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерам движения "Альтернатива" удалось освободить из трудового рабства в Баксане мужчину, который около четырех месяцев удерживался в цыганской семье. Для Кабардино-Балкарии трудовое рабство нехарактерно и отмечаются лишь единичные случаи, считают аналитики.

Рабы на Северном Кавказе являются дешевой рабочей силой, которую завлекают в основном обманным путем, и фактически товаром, который можно купить и продать, указано в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Освобожденный из трудового рабства в Кабардино-Балкарии мужчина находится в безопасности, рассказала «Кавказскому узлу» активистка движения против рабства "Альтернатива" Арина.

"Владимир в настоящее время находится у своей бабушки, которая, можно сказать, спасла своего внука. В целях безопасности я не могу сказать, в каком они городе. Но с ним все хорошо, на здоровье в целом не жалуется. Проблема в том, что он все еще много не помнит. Например, как же он все-таки попал в эту семью цыган, где провел около четырех месяцев", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

40-летний Владимир бесследно пропал в Рязанской области, в "Альтернативу" обратилась его бабушка. Она рассказала, что спустя время после безрезультатных поисков внук позвонил ей с чужого номера и объяснил, что работает на семью цыган в Баксане, при этом не помнит, как туда попал. Владимир оказался там уже без документов, денег и средств связи. Ему выделили комнату, а его работой стала погрузка метала. По словам Владимира, физически его не обижали, но и уходить он опасался. Он также рассказал, что раньше никаких проблем с памятью у него не было. Волонтерам удалось освободить Владимира, сообщило движение Альтернатива" в своем Telegram-канале.

По словам Арины, случай Владимира типичен не только для Северного Кавказа, но и для России в целом.

"Этот случай в первую очередь типичен тем, что все наши освобожденные всегда испытывают проблемы с памятью, они не все помнят из того, что с ними произошло и как. В этом плане все случаи похожи друг на друга. Что касается иных обстоятельств, то они тоже напоминают другие истории трудового рабства, когда они оказываются в непонятном для них месте без каких-либо документов и без понимания, что произошло, как они там оказались. Хорошо, что номер бабушки Владимир помнил и смог с ней связаться", - отметила она.  

Освобождение Владимира прошло не без определенных трудностей. "Я не могу раскрыть все детали, но было нелегко. Но все благополучно завершилось и его смогли отвезти в безопасное место, а оттуда уже отправили к бабушке", - сообщила она.  

Семью цыган, которая удерживала Владимира, могут наказать по статье за "Использование рабского труда", говорит юрист Заур Шокуев.

"Наказание за данное преступление  предусмотрено статьей 127.2 УК РФ "Использование рабского труда", которая состоит из трех частей в зависимости от обстоятельств и тяжести содеянного. И самое  мягкое наказание за  использование  рабского труда - до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, случай трудового рабства в КБР не является типичным. "Безусловно, данный вопиющий случай скорее всего исключение. В наш адрес ни разу не поступали жалобы подобного характера. Массовые случаи использования рабского труда невозможно скрыть от внимания СМИ, общественности, правоохранительных органов", - отметил он.

Активист из Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко* также отмечает, что данный случай скорее исключение.

«Мне кажется, что это скорее исключение для КБР, чем какая-то распространенная практика. О трудовом рабстве в Кабардино-Балкарии я ничего не слышал за все это время, потому что среди черкесов, у балкарцев, в целом в обществе Кабардино-Балкарии такие поступки будут осуждаться в первую очередь самыми близкими людьми, и мало кто решится на такое», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, этому способствует не только законодательство, но и местный менталитет.   "Такие вопросы регулируется не только законом, но и менталитетом, и общественным мнением в целом у коренных народов республики. И сейчас я говорю именно за КБР, потому что на Кавказе много народов и хотя географически мы близки и у нас много чего общего, но мы разные по культуре и по менталитету», - указал он. 

"Кавказский узел" ранее писал, что Андрей Купреенко, который в 2007 году был объявлен в розыск в Белоруссии, спустя 14 лет, в 2021 году спасен из трудового рабства на Северном Кавказе. Последний работодатель в Кабардино-Балкарии не хотел его отпускать и держал у себя паспорт, пояснил тогда сам Купреенко.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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