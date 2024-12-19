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10:39, 19 декабря 2024

Беспилотник сбит на Кубани

Сбитый беспилотник. Фото: Министерство обороны РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сегодня ночью сбили беспилотник, пытавшийся атаковать территорию Краснодарского края.

По данным Минобороны, беспилотник, пытавшийся атаковать территорию Краснодарского края, был запущен со стороны Украины.

Военные сбили на Кубани один дрон, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня ночью атаке дронов также подверглась Ростовская область, в результате ранения получил один человек. Территорию региона атаковало более 30 беспилотников и три ракеты, запущенных со стороны Украины. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, сообщили власти.

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Автор: "Кавказский узел"

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