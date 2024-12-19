Беспилотник сбит на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сегодня ночью сбили беспилотник, пытавшийся атаковать территорию Краснодарского края.

По данным Минобороны, беспилотник, пытавшийся атаковать территорию Краснодарского края, был запущен со стороны Украины.

Военные сбили на Кубани один дрон, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня ночью атаке дронов также подверглась Ростовская область, в результате ранения получил один человек. Территорию региона атаковало более 30 беспилотников и три ракеты, запущенных со стороны Украины. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, сообщили власти.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.