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03:39, 17 декабря 2024

Жители Грозного сообщили о тревожной атмосфере после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грозном после атаки дронов царит тревожная атмосфера, многие жители уезжают из города в районные центры, чтобы быть подальше от военных объектов. 

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря источники сообщили, что Грозный атаковали беспилотники, и что военные сбили несколько дронов.

Территория Чечни впервые с начала военной операции на Украине подверглась атаке дрона 29 октября 2024 года и к 15 декабря была атакована четыре раза. Кадры атаки дронов, проведенной 15 декабря, приведены в видео "Кавказского узла" "Четвертая атака беспилотников на Чечню".

Чеченский политолог и общественный деятель Руслан Кутаев считает, что Украина не имеет отношения к атаке дронов в Чечне.

«Я считаю, что за атаками 15 декабря стоят не украинцы [...] В риторике Кадырова нет никаких изменений. Он говорил: «Мы завоюем Украину», «Мы Польшу возьмем». Сейчас новые заявления [об ударах по украинским позициям]. Как российский патриот, он делает такие заявления, и ничего нового в этом нет. Он говорил, что расставит пленных, однако он точно знает, что это не украинцы [нанесли удар]», - заявил Кутаев в комментарии корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог увидел сходство между последними атаками и событиями накануне первой и второй чеченских кампаний. "Вокруг жилые кварталы и населенные пункты, и это вызывает большую обеспокоенность", - сказал Кутаев.

Сотрудник одного из вузов Чечни на правах анонимности отметил уязвимость российской системы ПВО, в результате чего незащищенными в ситуации, которая не зависит от рядовых россиян, остаются регионы. «Если бы у них были разведданные, то дроны бы не долетали до Чечни. Удар пришелся по санчасти, именно там, откуда отправляют на Украину, и нам рассказывают, что там никто не пострадал. На видео оператор подтверждает, что удар пришелся по санчасти. Это больница, где лечатся раненые. Там точно был медперсонал», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, власти Украины, на которых направлена риторика Кадырова, понимают, что «это ничего, кроме риторики». «Там нет столько пленных, чтобы выставлять на крышу. Кроме того, они им нужны для обмена на своих пленных», - заявил собеседник.

Абсолютно все напуганы

Он также описал ситуацию в Чечне как тревожную. «Абсолютно все напуганы. Многие уехали в села и опасаются. Этот вопрос все родные обсуждают, этот полк в 200 метрах от моих знакомых. Люди в шоке, все снимали это. Ситуация наглядно проста - защиты от таких атак нет не только у Чечни, ее нет у России», - заключил собеседник.

Многие жители, пострадавшие от действий чеченских силовиков, без особого негатива воспринимают атаки по военным объектам, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности чеченский общественный деятель.

«Очень много людей в Чечне пострадали от произвола сотрудников подразделений, куда летят дроны, и понятно, этот контингент будет только радоваться [...] Однако люди, которые находятся поблизости, они не защищены от них», - заявил он.

Сообщая об атаке дронов, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «серьезных последствиях», которые будут «многократно страшнее для противника». «Сегодня (15 декабря) утром три беспилотника атаковали Грозный. Два из них были сбиты силами ПВО, третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный". Жертв и пострадавших нет… На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать точными и жесткими ударами возмездия. Уже сегодня (15 декабря), по моим данным, ВКС России нанесли удары "Искандером" по объекту в Харькове, где находились бойцы ВСУ. Уничтожено около 200 украинских военных… Предупреждаю: в следующий раз удары по Чеченской Республике приведут к последствиям, которые будут многократно страшнее. Данных о расположении сил противника у нас достаточно»», - написал Кадыров 15 декабря у себя в телеграм-канале.

Местные жители назвали атаки тревожными, вызывающими тяжелые воспоминания периода первой и второй чеченский войн.

«Люди опасаются, практически у всех флешбеки войны в Чечне. Я сейчас не в России, но мне страшно безумно за свою семью. Каждый раз, когда вижу новость про атаку дронов, я молюсь, чтобы ни один гражданский не пострадал», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Грозного Луиза.

Чувствуют, что в городе небезопасно и надо переезжать

Атаки вызывали обеспокоенность и тревогу у всех жителей региона, отметила она. «Мои друзья писали, что им очень страшно, у них бешено сердце колотится. Чувствуют, что в городе небезопасно и надо переезжать», - заключила она.

Жители пытаются временно перебраться в районные центры, удаленные от военных объектов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» студент ЧГУ Ислам.

«Родители уехали в село с моими младшими. Пока удары приходились по военным объектам, но никто не хочет рисковать своими жизнями. Ведь на Украине дроны не выбирают, какие цели бить [...] Здесь никому не интересна бравада главы Чечни о том, что ударами «Искандеров» убито 200 украинских военных. Во-первых, это никак не защитит Чечню от последующих атак, не напугает ВСУ. Во-вторых, кому, как не чеченцам знать, сколько мирных жителей погибает от подобных ударов», - заключил собеседник.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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