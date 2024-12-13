Правозащитники сочли невозможной реализацию идеи о проверках цыган в Ростовской области

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Идея властей Ростовской области о привлечении силовиков к проверкам цыган и казаков к опросам их соседей нарушает законы и попирает права ромского населения. При этом в регионе нет очагов напряженности в отношениях с цыганами, а работу с общинами следовало бы вести через их лидеров.

Эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева, бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик и ростовский политолог Дмитрий Абросимов прокомментировали "Кавказскому узлу" идею провести мониторинг мест проживания представителей цыганской общины и опрос живущих рядом с ними дончан.

Власти Ростовской области решили привлечь к "профилактической работе в среде цыганского населения" казаков и силовые структуры, сообщило издание 1rnd со ссылкой на протокол встречи консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе.

По плану предстоит мониторинг «мест компактного проживания представителей цыганского населения», чтобы уточнить численность общин и личности их неформальных лидеров.Силовиков привлекут к наблюдению за соблюдением законов. Речь идет как о нормах ЖКХ и ПДД, так и о требованиях об образовании и брачном возрасте. А казаки проведут опрос общественного мнения дончан, проживающих рядом с цыганскими общинами, чтобы выяснить поводы для потенциальных угроз и провести профилактическую работу, говорится в публикации.

Идея властей Ростовской области привлечь к «профилактической работе в среде цыганского населения» казаков и силовые структуры является нарушением прав человека, уверена Стефания Кулаева . "Подобное постановление нарушает Конвенцию ООН по ликвидации расовой дискриминации, да и Конституцию РФ, гарантирующую равенство всем, независимо от расы, национальности, этноса. Даже, если бы и они были и не гражданами России, этническое профилирование нарушает в любом случае, даже если бы только силовики, а не казаки, чья роль тут вовсе непонятна. А рома - еще и граждане, обладают всеми правами всех "дончан"", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также считает невозможным проведение опросов силами казаков.

"Проведение казаками опросов не только неправомерно, но, думаю, совершенно невозможно. Опросы - это вид социологической деятельности, заниматься ими могут лишь подготовленные профессионалы. Если же это дело поручают людям, чья специальность - махать нагайкой, то это уже не опросы, а, возможно, погромы. Формулировка затеи с опросами пока непонятна, опрашивать решено "местных жителей" или "дончан", чтобы выяснить про угрозы и принять профилактические меры, так какие угрозы и от кого? Может быть, от местных жителей уязвимым группам, то есть меры против погромов принять, в случае, если - по "опросам" - окажется, что есть такие угрозы, то интересно, какие тут меры могут принять казаки. Так-то меры профилактики погромов я бы приветствовала, когда есть угрозы, но работа это скорее прокурорского уровня. Или речь об иных угрозах, выявляемых в ходе опросов? Это неясно», - отметила она.

Звучит все это не только непонятно, но и тревожно, как бы казаки, чьи полномочия и так очень размыты, по сути у них не должно быть права участвовать в каком бы то ни было регулировании потенциальных этнических проблем, не решили, что им поручено от имени "народа" крушить и карать ромское население

В целом эта идея вызывает не только вопросы, но и тревогу. "Звучит все это не только непонятно, но и тревожно, как бы казаки, чьи полномочия и так очень размыты, по сути у них не должно быть права участвовать в каком бы то ни было регулировании потенциальных этнических проблем, не решили, что им поручено от имени "народа" крушить и карать ромское население. В подобном случае ответственность должны нести эти власти ростовские, которые дают такой странный сигнал. Хотелось бы четкого понимания, что там предлагается властями, поверить в "обязание казаков проводить опросы и принимать меры" сложно. Ну а предложение силовикам внимательно относится к проблемам ПДД и тому подобное - это логично, даже и без поручений властей нужное, думаю, дело. Только без этнопрофилированного подхода, у всех дончан тогда проверять - бывают же такие профилактические меры, соблюдать закон должны все", - подчеркнула она.

Валентина Чупик также отмечает, что есть определенные признаки нарушения закона.

"Любое привлечение третьих лиц к любой деятельности полиции нарушает закон. А тот факт, что они <цыгане> - граждане России нарушает Закон о противодействии экстремизму в форме утверждения о неравенстве прав человека в зависимости от гражданства, с использованием сети Интернет", - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее мнению, проведение опросов также может нарушить права цыган, если данные будут незаконно распространяться. "Проведение опросов общественного мнения любыми лицами правомерно, если при этом не нарушаются другие нормы закона - например, не происходит незаконное завладение персональными данными и их незаконное распространение", - указала она.

Привлечение к «профилактической работе в среде цыганского населения» казаков и силовые структуры пока только на уровне идеи, отмечает Дмитрий Абросимов.

"Идея обсуждалась на заседании комиссии по межнациональным отношениям. Там возникла идея дать такие полномочия казакам. Но это всего лишь идея, нет никакого решения, как это пишут в СМИ", - сказал он «Кавказскому узлу».

В районах компактного проживания цыган даже участковые цыгане. И против целого их табора не пойдут даже казаки

Политолог не думает, что эта идея от слов перейдет к делу. "Во-первых, у нас очень мало казачьих дружин. Всех казаков у нас ввели в мобильный резерв Минобороны, и они заняты своим делом. А те малочисленные казаки, которые остались, они охраняют какие-то памятники, обеспечивают безопасность мероприятий официальных и так далее. Кроме этого, в районах компактного проживания цыган даже участковые цыгане. И против целого их табора не пойдут даже казаки. Лучше работать с их лидерами, чем устраивать вот такие визиты", - указал он.

По его мнению, в настоящее время нет очагов напряженности в регионе. "Есть территории компактного проживания цыган, где они занимаются мелким бизнесом, в том числе порой незаконным, например, продажей наркотиков. В том числе из-за этого есть определенная напряженность на этих участках. А в целом есть восприятие напряженности. Грубо говоря, многие вещи сразу ассоциируются с цыганами. Например, если кто-то попрошайничает, то значит это представитель цыган. Но должен отметить, что в большинстве своем относятся к ним как и к другим национальностям, негативного разделения на национальности нет", - отметил он.

"Кавказский узел" писал, что в результате военных действий с весны 2014 года на востоке Украины на территорию Россию и в регионы Южного федерального округа попало до полумиллиона человек, в том числе и цыган. Однако легализации проживания ромских жителей Донбасса в России мешают укоренившиеся проблемы компактных поселений цыган и сложное миграционное законодательство. Особенно остро проблема легализации касается цыганских женщин и детей.

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