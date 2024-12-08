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00:53, 8 декабря 2024

Защита заявила о принуждении Эрленбах к даче ложных показаний

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат задержанных в Карачаево-Черкесии активисток Гузель Касимовой и Сталины Эрленбах обжаловала незаконное задержание и подала жалобы на действия следствия, заявив о принуждении Эрленбах к даче ложных показаний.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября силовики в Карачаево-Черкесии задержали активистку из Казани Гузель Касимову по подозрению в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Ее отправили под административный арест на 10 суток, обвинив в неподчинении силовикам. При этом силовики пригрозили женщине, что, выйдя из спецприемника поздно вечером 1 декабря, она будет задержана по уголовному делу по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 1 декабря Касимова была задержана после выхода из спецприемника и переведена в ИВС. Ей инкриминируется заведомо ложное сообщение о теракте, она отправлена в СИЗО до 22 января 2025 года. Еще одна активистка Сталина Эрленбах приехала в Черкесск, чтобы найти Касимову, но ее также задержали.

Защита обжалует незаконное задержание и арест Эрленбах и Касимовой, сообщила 7 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемых.

"Было подано заявление от Эрленбах Сталины в следственное управление Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике о принуждении ее к даче показаний. В заявлении Сталина сообщает о том, что следователь [...] принудил ее к подписанию протокола допроса, в который им были внесены недостоверные, ложные сведения. Следователь внес в протокол то, что Сталина не сообщала ему. В заявлении Сталина просит возбудить уголовное дело в отношении всех лиц, виновных в нарушении ее прав и законных интересов, по основаниям, предусмотренным статьей 302 УК РФ (принуждение к даче показаний), статьей 303 УК РФ (фальсификация доказательств), статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщила адвокат.

Защита также намерена "подать ряд заявлений и жалоб на нарушения прав и законных интересов Эрленбах Сталины и Касимовой Гузель".

Ранее защитница сообщала, что во время допроса Касимовой и Эрленбах правоохранители задавали им вопросы о местонахождении Светланы Лада-Русь (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Их интересовало, кто ее курирует и спонсирует. 

Светлана Лада-Русь (ранее Пеунова) - российский общественный деятель, писательница и кандидат психологических наук. В 2016 году ее партия "Воля" была ликвидирована по иску Минюста за распространение экстремистских материалов. В марте 2023 года Минюст включил Светлану Ладу-Русь в реестр иноагентов.

Так, по мнению защитницы, 6 декабря при вынесении решения о заключении под стражу, суд не учел доводов защиты, существенно нарушив права ее доверительницы. "В своем постановлении суд указал, что учел [представленные защитой характеристики]. Но мнение защиты, на самом деле не учел. Суду были представлены характеристики с места прежней работы Гузель, от соседей, коллег, общественных организаций, с которыми она сотрудничала. И все характеристики только положительные, которые указывают на то, что в отношении Гузель вообще не надо избирать никакую меру пресечения, так как она – честный, добропорядочный человек, патриот своей Родины. Если бы суд действительно учел личность Гузель и все положительные характеристики, то он бы избрал в отношении Гузель более мягкую меру пресечения", - сказала защитница.

Адвокат отметила, что условия содержания ранее помещенной в СИЗО Эрленбах и отправленной туда после избрания меры пресечения Касимовой удовлетворительны. Защитники могут встречаться со своими доверителями в СИЗО без препятствий со стороны администрации, отметила адвокат. "В камере, где сидит Эрленбах, постоянно курят, в связи с чем воздух спертый, дышать тяжело. Из-за чего у Сталины начали болеть легкие", - также отметила адвокат.

Сталине Эрленбах 69 лет, она пенсионерка, многодетная мать, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности ее подруга.

"Она помогала воспитывать внуков и правнуков, очень любит свой сад и вкладывала в него всю свою душу, очень любит путешествовать, так как она живет в очень уникальном месте в Ставропольском крае", - сообщила ее знакомая, добавив, что ей неизвестно о причастности Сталины к какой-либо противоправной деятельности.

Адвокат обвиняемых сообщила, что по листовкам, распространение которых инкриминируют Касимовой и Эрленбах, потребуется лингвистическая экспертиза. "В листовках описывается опасность авианалетов на город Черкесск. Для спасения и самообороны жизни горожан призывают объединиться и вступить в "Комитеты спасения", которые создаются по всей стране. По моему мнению, информация в листовках важная и нужная для простых людей, никакой дестабилизации и паники не несет. Кто предупрежден – тот вооружен. И всем давно известно: в сложных опасных ситуациях поодиночке выжить трудно, нужно объединяться с другими людьми – это факт", – заключила защитница.

23 ноября республиканское МВД в своем телеграм-канале сообщило о задержании женщин, заявив, что они подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. "Сотрудниками ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесии совместно с республиканским УФСБ установлено, что на территории Черкесска в общественных местах расклеены листовки с заведомо ложной информацией, содержащей сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей. Правоохранителями задержаны подозреваемые – жительницы Татарстана и Ставропольского края. На основании собранных материалов следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ", – говорится в сообщении ведомства.

В России растет число привлеченных к ответственности по 207 статье УК РФ

Согласно судебной статистике, в 2023 году по части 3 статьи 207 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу для государства) в России было осуждено 63 человека, при этом 31 человек был приговорен к реальному лишению свободы, 25 - осуждены условно, один – осужден с ограничением свободы, пять – оштрафованы, один – приговорен к исправительным работам, а в отношении 15 приняты меры принудительного лечения.

Годом ранее по этой категории дел российскими судами было осуждено 39 человек, из которых 14 – с реальным лишением свободы, 23 – условно, двое – оштрафованы, 13 – отправлены на принудительное лечение. Число приговоренных к реальному сроку заключения по этой статье увеличилось на 121,43%.

Общая статистика судебной практики за 2023 год насчитывает 712 кейсов по 207-й статье УК РФ в России, по которым вынесены решения. Всего в 2023 году было рассмотрено 937 дел в отношении 895 лиц. Годом ранее по этой статье было рассмотрено 897 дел в отношении 869 лиц, из которых 656 были осуждены (рост около 10%).

Ранее, в первом полугодии 2019 года, по части 3 статьи 207 УК РФ было осуждено 10 человек: пятеро получили реальные сроки лишения свободы, трое — условные наказания, и один был приговорен к ограничению свободы, сообщала "Новая".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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