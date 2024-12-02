Подросток из Урус-Мартана обвинен в подготовке теракта

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Передано в суд дело 15-летнего жителя Урус-Мартана, обвиняемого в причастности к террористической организации и подготовке атаки на силовиков.

Завершено расследование уголовного дела 15-летнего жителя Урус-Мартана, обвиняемого по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатого вещества и взрывного устройства) и ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), сообщило сегодня управление СКР по Чечне.

По версии следствия, в марте-апреле 2024 года подросток познакомился в интернете с человеком, который предложил ему вступить в запрещенную судом террористическую организацию "Исламское государство" и совершить теракт на территории Чечни "в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Подросток согласился на предложение, считают следователи. "Получив от вербовщика инструкции по изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, обвиняемый приобрел необходимые компоненты, после чего изготовил из них взрывное устройство. Одновременно обвиняемый стал искать место для будущей закладки самодельного взрывного устройства", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подростка задержали сотрудники республиканского УФСБ. "Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявило ведомство, отметив, что "в отношении неустановленного лица, осуществившего вербовку подростка", материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ, как и часть 1 статьи 205, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, часть 1 статьи 223.1 - от восьми до 10 лет лишения свободы.

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