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12:11, 2 декабря 2024

Пятеро сторонников Али Керимли задержаны в Баку

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У здания суда в день процесса над главой партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли задержаны пять его сторонников.

Как писал "Кавказский узел", судебные слушания по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в связи с обвинением в клевете были отложены по просьбе истца. Керимли считает, что процесс искусственно затягивается. 23 октября процесс был отложен на полтора месяца, сообщил адвокат. Решение суда политическое и вызвано повышенным международным вниманием к Азербайджану на фоне предстоящей климатической конференции COP29, сочли соратники Керимли.

Бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера этой партии Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии. Насиминский районный суд Баку 12 сентября принял в производство уголовное дело Али Керимли. 19 сентября он предстал перед судом в качестве обвиняемого в связи с жалобой Айдына Алиева. Адвокат Керимли заявил ходатайство о необоснованности жалобы.

Полиция приняла повышенные меры безопасности у здания Насиминского районного суда Баку в связи с проведением процесса над главой партии Народного ПНФА Али Керимли, сообщил зампред партии Аяз Магеррамли.

По его словам, полиция не пропускает к зданию сторонников Керимли, пришедших поддержать его.

"Когда наши представители сказали, что процесс открытый и необходимо пропустить в зал часть желающих наблюдать за процессом, полицейские стали оттеснять собравшихся от здания суда, производя задержания", - рассказал Магеррамли.

В частности, были задержаны и увезены в неизвестном направлении шесть человек, в том числе член координационного центра Национального совета демократических сил, генерал-майор юстиции в отставке Видади Миркамал, охранник Керимли на общественных началах Руслан Амиров, глава Геранбойской районной организации партии Эльчин Гадживелли, активисты Гюльнара Рагимова и Ровшан Сафаров.  

Магеррамли сказал, что процесс над Керимли начался в 11.00 (10.00 мск) и продолжается.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Ранее, 14 октября, в день очередного заседания по делу Керимли полиция применила особые меры против собравшихся перед судом. В частности, силовики закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где собрались сторонники Керимли, а самому политику, обвиняемому в клевете, мешали проводить брифинг для прессы.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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