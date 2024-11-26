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18:54, 26 ноября 2024

Суд в Нальчике признал военного годным к службе после тяжелого ранения

Нальчикский гарнизонный военный суд. Фото: https://kbsu.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего Николая Спичкина, который просил признать его негодным к службе из-за удаления после ранения части кишечника.

В своем иске в суд Спичкин указал что результате полученного  боевых действиях осколочного ранения  ему были сделаны три операции, в ходе которых были удалены две трети тонкой кишки. По его мнению,  состояние здоровья должно было быть квалифицировано как Д - негоден к военной службе, а не как В - ограниченно годен к военной службе, как заключил в военно-врачебная комиссия, следует из решения, опубликованного на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд заключил, что индекс массы тела Спичкина относится к нормальным показателям 20,0. в то время как "одним из обязательных признаков для отнесения последствий ранений, травм и операций при резекции тонкой кишки к категории «Д» является выраженный упадок питания (ИМТ 18,5-19,0 и менее)" и у  него "не отмечено значительного нарушения функций пищеварения". В результате разбирательства военный суд Нальчика отказался  удовлетворить иск Спичкина и изменить категорию годности к военной службе.

"Кавказский узел" также писал, что многодетная семья мобилизованного Мурата Тутова оказалась в сложном положении из-за отсутствия выплат, а сам боец получил в зоне военной операции тяжелые заболевания и нуждается в лечении, указала его супруга в жалобе главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.  Тутова отправили из зоны боевых действий на Украине на лечение с диагнозом туберкулез, при этом ему полагалась выплата в три миллиона рублей. Однако в военном госпитале этот диагноз сняли, указав, что туберкулез "спонтанно излечился", при этом установили гепатит "С". Было назначено заседание военно-врачебной комиссии для решения об увольнении Тутова со службы, но командование части вновь отправило его в зону СВО, где его состояние ухудшилось. 

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Автор: "Кавказский узел"

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Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

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