Суд в Нальчике признал военного годным к службе после тяжелого ранения

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Нальчикский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего Николая Спичкина, который просил признать его негодным к службе из-за удаления после ранения части кишечника.

В своем иске в суд Спичкин указал что результате полученного боевых действиях осколочного ранения ему были сделаны три операции, в ходе которых были удалены две трети тонкой кишки. По его мнению, состояние здоровья должно было быть квалифицировано как Д - негоден к военной службе, а не как В - ограниченно годен к военной службе, как заключил в военно-врачебная комиссия, следует из решения, опубликованного на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд заключил, что индекс массы тела Спичкина относится к нормальным показателям 20,0. в то время как "одним из обязательных признаков для отнесения последствий ранений, травм и операций при резекции тонкой кишки к категории «Д» является выраженный упадок питания (ИМТ 18,5-19,0 и менее)" и у него "не отмечено значительного нарушения функций пищеварения". В результате разбирательства военный суд Нальчика отказался удовлетворить иск Спичкина и изменить категорию годности к военной службе.

"Кавказский узел" также писал, что многодетная семья мобилизованного Мурата Тутова оказалась в сложном положении из-за отсутствия выплат, а сам боец получил в зоне военной операции тяжелые заболевания и нуждается в лечении, указала его супруга в жалобе главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. Тутова отправили из зоны боевых действий на Украине на лечение с диагнозом туберкулез, при этом ему полагалась выплата в три миллиона рублей. Однако в военном госпитале этот диагноз сняли, указав, что туберкулез "спонтанно излечился", при этом установили гепатит "С". Было назначено заседание военно-врачебной комиссии для решения об увольнении Тутова со службы, но командование части вновь отправило его в зону СВО, где его состояние ухудшилось.

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