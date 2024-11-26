Житель Ставрополья арестован за пропаганду экстремизма

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Суд арестовал на пять суток жителя Железноводска Джемала Садоева, признав его виновным в публичной пропаганде экстремизма.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель города Железноводск Джемал Садоев, находясь в общественном месте, публично выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Силовики усмотрели в его действиях публичную пропаганду экстремистских организаций и завели на него дело.

В суде Садоев признал вину и раскаялся в содеянном, суд признал его виновным в пропаганде экстремистских организаций и назначил ему наказание в виде пяти суток ареста, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Железноводского городского суда.

Комментариев от представителей Джемала Садоева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта стало известно, что суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя села в Шпаковском районе, чьи посты в соцсети силовики расценили как призывы к экстремистской деятельности.

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