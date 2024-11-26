Жительница Шепси пожаловалась на риск обрушения федеральной трассы из-за вырубки деревбьев

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На участке рядом с гостиницей "Кредо" в Шепси проводятся строительные работы и вырубка деревьев. Хозяйка гостиницы Людмила Бородовицина опасается, что из-за вырубки обрушится склон, на котором находится федеральная трасса. Чиновники на ее обращения отвечают отписками.

О масштабной вырубке деревьев в Шепси 19 ноября сообщила местная жительница в sms-сервисе "Кавказского узла". 01.08.2024 по адресу: с. Шепси, Сочинская 20 началась масштабная работа по освоению соседнего участка в разгар летнего сезона. Вырубка платанов, вывоз горной породы, которая держит федеральную трассу, бульдозеры, камазы - грохот, пыль, гости гостиницы в ужасе съехали в более безопасные места. На просьбы отдыхающих и мои остановить стройку - реагировали агрессивно. Обращение в органы власти привели к банальным отпискам. Результат: после дождей трасса угрожает упасть на гостиничные корпуса, коллектор воды под трассой - из-за вырубки деревьев и изменения грунта - льется на 2-й корпус гостиницы", - написал автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

25 ноября хозяйка гостиницы «Кредо», расположенной в Шепси на улице Садовой, 20 Людмила Бородовицина побывала в Москве, где на личном приеме передала главе Следкома России Александру Бастрыкину обращение.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении КУ указано, что неизвестный застройщик с 1 августа производит строительные работы в лесной зоне на оползневом склоне в метре от федеральной трассы № 147, что может привести к обрушению, как трассы, так и двухэтажной гостиницы, принадлежащей Бородовициной.

По ее словам, из-за строительных работу уже началась подвижка грунта. Гостиница остановила работу, жильцы в целях безопасности были выселены, деньги им возвратили.

Бородовицина сообщила, что обращалась по данному поводу к местным властям, однако глава сельского поселения Шепси Т. Свечкарева ограничилась вопросом о том, платит ли владелица гостиницы туристический сбор.

За это время уничтожено бессчётное количество зеленых насаждений, которые держали склон

Корреспонденту "Кавказского узла" Бородовицина рассказала, что вынуждена была поехать в Москву "из-за критической ситуации с оползневыми процессами и отсутствием реакции на крики о помощи от властей в течении почти 4-х месяцев". "За это время уничтожено бессчётное количество зеленых насаждений, которые держали склон", - рассказала она.

Бородовицина показала корреспонденту массу отписок из разных инстанций, из которых следует, что местные власти «не обладают правами выдачи земель и контроля за их использованием», а администрация президента переслала обращение Бородовициной в администрацию Туапсинского района, откуда ей пришел ответ, скрывающий данные застройщика. В ответах его называют «третье лицо», что исключает возможность обратиться в суд либо в правоохранительные органы с адресными обвинениями, либо остановить стройку.

"Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) земельный участок [...] площадью 500 кв.м, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, принадлежит на праве собственности третьему лицу. Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Туапсинский район [...] выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома", - говорится в ответе начальника отдела по работе с обращениями граждан управления делами администрации МО Туапсинского района Елены Черкасовой.

Из ответа также следует, что порубочный билет на спил деревьев на участке не выдавался, так как для земельных участков, находящихся в собственности, он не выдается. "В случае, если на земельном участке произрастают деревья, занесенные в Красную книгу России Краснодарского края, ответственность за спил данных насаждений несет собственник земельного участка", - сообщает чиновница.

В администрации Туапсинского района корреспонденту "Кавказского узла" отказались предоставить информация о владельце участка, так как «информация о собственниках земли является персональными данными и разглашению не подлежит».

Проблема с застройкой лесной зоны между гостиницей и федеральной трассой неизвестным собственником продолжается уже четвертый месяц

Общественный деятель Олег Завяликов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в курсе ситуации, так как хозяйка гостиницы обращалась за помощь. «Население Шепси небольшое, чуть более четырех тысяч человек. Мы все друг друга знаем. Проблема с застройкой лесной зоны между гостиницей и федеральной трассой неизвестным собственником продолжается уже четвертый месяц. Направлялись запросы в полицию, прокуратуру, администрацию на предмет, кто же ведет стройку, но ответов никаких внятных получено не было. Только по слухам удалось выяснить, что застройщик [...] интенсивно строит и в Сочи», - рассказала он.

По словам Завяликова, «местные жители опасаются, что начнется сход оползня и снесет не только гостиницу «Кредо», но и саму улицу Сочинскую».

Он также сообщил, что гостиница известна в селе, ее хозяйка зарекомендовала себя положительно; она взяла в аренду старое здание и привела его в порядок за свой счет.

По словам Людмила Бородовициной, ее гостинице уже более 20 лет. Она построена на удалении от федеральной трассы. Двухэтажная, рассчитана на 16 комнат. Между гостиницей и федеральной трассой более полусотни метров. От федеральной трассы ее ограждал лес, который держал своими корнями склон. "Но в самый разгар летнего сезона 1 августа в лес была загнана техника и начались спилы вековых деревьев, два из которых - краснокнижные платаны. Стройку и спилы развернули сразу за гостиницей на 12 сотках. Гости сразу съехали, потом держать их стало опасно, и я закрыла гостиницу, чтобы не было серьезных проблем для посетителей", - рассказала предпринимательница.

Не рекомендуется выделять земельные участки в лесах, где корни деревьев предотвращают сходы земельных масс

"Все побережье Черного моря от Туапсе является сложной зоной для строительства", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" геолог, член организации "Кубаньгеология" Надежда Васильевна. «Особенно сложна она в местах, где уже сформированы дорожные покрытия и есть иные постройки. Новые постройки могут спровоцировать оползни. Строить вблизи федеральной трассы на расстоянии менее 50 метров может быть опасно, тем более, если по участку проходит коллектор, есть горные стоки вод, потому что всякие движения и земляные работы усиливают нагрузку на слабые грунты и приводят к их деформации. Тем более, если есть склон и его держат своими корнями деревья, то рубка деревьев может негативно отразиться на ландшафте и видоизменить его полностью. Поэтому не рекомендуется выделять земельные участки в лесах, где корни деревьев предотвращают сходы земельных масс", - рассказала она.

Геолог привела в пример сходы земельных масс на железную дорогу там, где незаконно выделялись участки и велись строительные работы, что останавливало движение поездов на сутки, пока шли разборы завалов оползней. «Нам также известны оползни федеральных дорог от Туапсе до Сочи, когда даже не стройки, а просто водные стоки провоцировали размывы и оползни дорог. К сожалению, в настоящее время закон об обязательной геологии перед строительством был отменен, поэтому мы наблюдаем столько проблем в горных местностях, когда на уже построенные дома сходят оползни, или они вообще проваливаются под землю и жизни людей подвергаются опасностям», - рассказала она.

Геолог рекомендовала хозяйке гостиницы заказать независимую геологическую экспертизу участка, на котором развернулось строительство, а также поставить перед экспертов вопрос, какие риски это несет для федеральной трассы и ее гостиницы.

Проблема выделения под строительство земельных участков с лесом является большой для курортных прибрежных зон, сказала корреспонденту "Кавказского узла" эколог Екатерина Дунюшкина.

По ее словам, администрации городов формируют новые земельные участки, как правило в лестных зонах, и новые собственники начинают корчевать лес без каких-либо разрешительных документов, ссылаясь лишь на то, что они собственники этих участков.

Она привела в пример ситуацию в Сочи, где ее общественная организация, занимающаяся сохранением подснежников, не может добиться от администрации ответа кому и на каком основании выдал разрешение на стройку в лесу, где произрастают первоцветы. «Ущерб нанесен природе на миллионы рублей, но все чиновники молчат или перекидывают заявления друг другу. пока застройщик уничтожает природу», - рассказала Дунюшкина.

Важно делать снимки до и после, фиксировать факты варварского отношения к природе и ее ресурсам

По ее словам, зачастую категорию земель переводят из земель лесного фонда в жилые зоны. И пока активисты выясняют, кто застройщик и кто разрешил рубить деревья, от леса уже не остается и следа. "Поэтому важно делать снимки до и после, фиксировать факты варварского отношения к природе и ее ресурсам", - добавила Дунюшкина.

С 2021 года ведутся процессы по искам Генпрокуратуры о возврате земель Сочинского нацпарка в собственность, так как местные власти 20-30 лет назад выдавали жителям участка для ведения садоводства или гостиничного бизнеса, теперь эти земли решили изъять, напомнил адвокат Роман Клыков. Теперь, по его словам, на этом фоне местные чиновники выдают в собственность новые участки в лесопокрытых зонах, которые, если смотреть с точки зрения Генпрокуратуры, относятся к федеральной собственности.

Адвокат рекомендовал обратиться по вопросу участка в Генпрокуратуру России и попросить дать разъяснения, на каком основании земли лесного фонда выдаются местными чиновниками в собственность.

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