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17:13, 25 ноября 2024

Жительница Ставрополья оштрафована за дискредитацию военных

Cудейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Ставрополье оштрафовал на 30 тысяч рублей Анастасию Калмыкову, посчитав дискредитацией армии ее высказывание о военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд оштрафовал жительницу Ставрополья Анастасию Калмыкову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) по доносу соседей, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Калмыковой, соседка сделала ей замечание из-за музыки, доносившейся из дома. В разговор вмешался муж соседки, который сказал, что "сейчас не время слушать музыку, потому что идет СВО". В ответ Калмыкова высказала сомнение в целесообразности гибели участников военной операции, эти слова суд признал дискредитацией армии, говорится в публикации.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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