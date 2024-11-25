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04:01, 25 ноября 2024

Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На первых местах рейтинга регионов России по приверженности жителей здоровому образу жизни расположились Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея. В десятке лидеров также Калмыкия, Ингушетия и Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2022 год первые места в рейтинге по приверженности жителей здоровому образу жизни заняли Дагестан и Чечня.

Очередной рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни опубликовало сегодня, 25 ноября РИА "Новости". Он сформирован по данным за 2023 год о занятиях спортом и физкультурой, употреблении алкоголя и табачных изделий, числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доле занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Первое место рейтинга занял Дагестан, набравший 99,1 итогового балла из 100 возможных. На втором месте Чечня с 95,5 балла, на третьем - Кабардино-Балкария с 87,8 балла, на четвертом - Адыгея с 86,2 балла.

Калмыкия (шестое место) набрала 83,1 балла, Ингушетия (восьмое место) - 82,3 балла, Ставропольский край (девятое место) - 81,7 балла, Краснодарский край (11 место) - 81,1 балла, Волгоградская область (15 место) - 79,2 балла, Карачаево-Черкесия (22 место) - 75,7 балла, Ростовская область (23 место) - 75,6 балла, Астраханская область (32 место) - 68,9 балла, Северная Осетия (34 место) - 68,7 балла.

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Автор: "Кавказский узел"

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